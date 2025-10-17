سلوت: أريد رد فعل من صلاح.. وهذه حقيقة عدم تأديته للأدوار الدفاعية

طلب أرني سلوت المدير الفني لليفربول من محمد صلاح لاعب الفريق أن يظهر رد فعل على النتائج التي حدثت في الفترة الماضية، كما أوضح حقيقة عدم تأديته الأدوار الدفاعية خاصة ضد تشيلسي.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال مؤتمر صحفي: "رد فعل محمد صلاح منذ بداية الموسم؟ إذا خسرت 3 مباريات متتالية وأنت ترتدي قميص ليفربول فلا يهم من هو خصمك المقبل، يجب أن ترد وليس فقط من صلاح بل من جميع اللاعبين".

وأضاف "صلاح لم يؤد أدواره الدفاعية ضد تشيلسي؟ سمعت تعليقات مارك كوكوريا ورأيت أيضا كيف سجلوا هدف الفوز، لكن يمكنني أيضا أن أُريك 5-6 لحظات كان بإمكان صلاح أن يصنع الفارق لصالحنا".

وأنهى حديثه قائلا: "لو حدث ذلك لكنا قد أجرينا نفس الحديث كما في الموسم الماضي عندما صنع الفارق مرات عديدة لنا، الأمر دائما يتعلق بالتوازن بين الأجنحة والظهيرين، أنا أريد من الظهيرين أن يهاجموا أيضا، علينا أن نجد التوازن الصحيح في ذلك".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر بـ 10 نقاط.

وخسر ليفربول المباريات الـ 3 الأخيرة قبل التوقف الدولي أمام كريستال بالاس وجالاتاسراي وتشيلسي.

