سيخلف ماركينيوس؟ ليكيب: باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد باتشو

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 11:13

كتب : FilGoal

ويليان باتشو - ماركينيوس - باريس سان جيرمان

اقترب نادي باريس سان جيرمان من تجديد عقد ويليان باتشو لاعب الفريق.

ويليان باتشو

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وينتهي تعاقد اللاعب الإكوادوري في 2029.

وبحسب صحيفة ليكيب فإن باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد ويليان باتشو حتى 2030 مع زيادة في راتبه السنوي.

وكان نادي العاصمة الفرنسية قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قادما من أينتراخت فرانكفورت مقابل 40 مليون يورو في صيف 2024.

وخاض باتشو 12 مباراة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري باحتساب بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الصيف في أمريكا.

وأوضح باتشو في وقت سابق أن ناديه يجهزه ليخلف البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق.

وقال باتشو في تصريحاته لـ DAZN: "يتحدث الناس كثيرًا عن أنني بحاجة إلى التطور لكي أكون بديلاً لماركينيوس عندما يحين الوقت".

وأضاف "أعمل بجد كل يوم في التدريبات وأبذل قصارى جهدي لأساهم مع الفريق".

وأوضح "منذ قدومي، كان اللاعبون رائعين معي وكان من السهل التأقلم".

وأكمل "لدينا فريق شاب ساعدني منذ البداية. داخل وخارج الملعب، زملائي يدعمونني".

واختتم "أحاول مساعدتهم أيضًا، لكن على أي حال، من الرائع أن أكون في باريس".

ماركينيوس ويليان باتشو باريس سان جيرمان ميركاتو
