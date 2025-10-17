مواعيد مباريات اليوم 17 أكتوبر.. عودة الدوري والمصري في الكونفدرالية

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 10:50

كتب : FilGoal

المصري - بتروجت - أحمد القرموطي - عمرو سعداوي

تعود مباريات الدوري المصري مرة أخرى بعد انتهاء التوقف الدولي.

وتلعب مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.

وعلى الجانب الآخر فيلعب المصري البورسعيدي ضد منافسه الاتحاد الليبي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

وادي دجلة × مودرن سبورت.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت 1.

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 1.

المقاولون العرب × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 2.

الكونفدرالية

الاتحاد الليبي × المصري.. تقام المباراة في تمام الثامنة مساء أون سبورت 1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × ستراسبورج.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

الفيحاء × الاتحاد.. تذاع المباراة في تمام الساعة السادسة وخمسة دقائق على قناة ثمانية.

المصري الدوري المصرري الكونفدرالية
