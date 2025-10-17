الإسماعيلي يعلن فتح حساب لسداد غرامات النادي.. ويدعو محبيه لضخ الأموال

كشف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن فتح حساب خاص بسداد غرامات النادي، وإنهاء أزمة القيد للفريق الأول للكرة.

وطالب مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي، من محبيه بضح المساهمات المالية لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات.

وأوضح بيان النادي "يثمن مجلس إدارة الإسماعيلي الدور الفعال الذي تقوم به الجمعية العمومية للنادي وكذلك جماهيره في كل مكان، ويؤكد المجلس أنه يفتح أبوابه أمام الجميع للتكاتف حول مستقبل النادي الإسماعيلي في مظاهرة حب لكيان عريق يعشقه الجميع بمختلف انتماءاته."

وأكمل البيان "يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ترحيبه الكامل بالمبادرة التي أطلقت من قبل بعض أعضاء النادي مؤخرًا تحت مسمى "لجنة إدارة أزمات النادي الإسماعيلي" والتي تستهدف إعلاء مصلحة النادي فوق أي اعتبار وخلافات شخصية موجها الدعوة للقائمين عليها للاجتماع الجمعة لتشكيل اللجنة ووضع أسس عملها طبقا للقانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته وقانون 71 لسنة 2025."

وتابع الإسماعيلي "وجه مجلس إدارة النادي بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لكل محبي وعشاق الإسماعيلي من أجل مساندة النادي في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدا أنه سيفتح الحساب الخاص بسداد الغرامات بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة واللجنة المختصة في هذا الشأن.

وأتم "سيقوم مجلس النادي ومحبيه بضخ المساهمات المالية اللازمة لإنهاء أزمة القيد وسداد الغرامات، والجميع سيكون يدا واحدة في إعادة بناء النادي، ووضعه على الطريق الصحيح، للعودة من جديد إلى أمجاد الدراويش."

وحقق الإسماعيلي ثاني أسوأ انطلاقة منذ عام 2000 برصيد 4 نقاط في أول 10 جولات، بعد موسم 2021-22 التي حقق خلالها الفريق 3 نقاط في أول 10 جولات.

ويتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 4 نقاط بعدما تلقى الهزيمة السادسة على التوالي.

ولم يكتمل النصاب في الجمعية العمومية غير العادية للنادي لسحب الثقة من مجلس الإدارة،

وشهدت الجمعية حضور 1425 عضوا ممن يحق لهم الحضور والبالغ عددم 6004.

وكان يستوجب حضور عدد 3003 عضو ممن لهم حق الحضور مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وبناء عليه فقد تم الموافقة على اعتماد الميزانية والحساب الختامي واستمرار مجلس الإدارة الحالي لنهاية مدته.