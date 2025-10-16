دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والقناة يطارده

واصل نادي أبو قير للأسمدة تصدره لدوري المحترفين بعد فوزه على حساب الداخلية بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من البطولة المؤهلة للممتاز.

سجل هدف أبو قير للأسمدة الوحيد أدهم أحمد من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد أبو قير إلى 21 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد الداخلية عند 14 نقطة في المركز الخامس.

وضمن الجولة ذاتها، فاز القناة على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة 2-1.

وسقط أسوان على أرضه أمام بترول أسيوط بهدف نظيف.

كما انتهت بقية المباريات بالنتيجة ذاتها 1-0، ففاز مالية كفر الزيات على حساب طنطا، والسكة الحديد مودرن على حساب مسار، ووي أمام الترسانة.

ورفع القناة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما خطف بترول أسيوط المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ودخل السكة الحديد مودرن في منطقة الوسط بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر متساويا مع مسار.

وابتعد مالية كفر الزيات عن مراكز الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ12.. ويمكنك الاطلاع على ترتيب جدول ترتيب المحترفين من هنا

وتختتم غدا الجمعة، مباريات الجولة بمواجهات ديروط مع راية، وبروكسي أمام المنصورة، ولافيينا مع بلدية المحلة.