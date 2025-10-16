دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والقناة يطارده

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 23:55

كتب : رضا السنباطي

أبو قير للأسمدة

واصل نادي أبو قير للأسمدة تصدره لدوري المحترفين بعد فوزه على حساب الداخلية بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من البطولة المؤهلة للممتاز.

سجل هدف أبو قير للأسمدة الوحيد أدهم أحمد من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد أبو قير إلى 21 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد الداخلية عند 14 نقطة في المركز الخامس.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لنادي مالية كفر الزيات دوري المحترفين .. خسارة الترسانة وتعادل لافيينا ضد وي التغيير التاسع بدوري المحترفين.. إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي

وضمن الجولة ذاتها، فاز القناة على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة 2-1.

وسقط أسوان على أرضه أمام بترول أسيوط بهدف نظيف.

كما انتهت بقية المباريات بالنتيجة ذاتها 1-0، ففاز مالية كفر الزيات على حساب طنطا، والسكة الحديد مودرن على حساب مسار، ووي أمام الترسانة.

ورفع القناة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما خطف بترول أسيوط المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ودخل السكة الحديد مودرن في منطقة الوسط بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر متساويا مع مسار.

وابتعد مالية كفر الزيات عن مراكز الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ12.. ويمكنك الاطلاع على ترتيب جدول ترتيب المحترفين من هنا

وتختتم غدا الجمعة، مباريات الجولة بمواجهات ديروط مع راية، وبروكسي أمام المنصورة، ولافيينا مع بلدية المحلة.

دوري المحترفين أبو قير للأسمدة
نرشح لكم
لافيينا يشكو غزل المحلة للحصول على نسبة بيع محمد أشرف دوري المحترفين - أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لنادي مالية كفر الزيات القسم الثالث .. إعادة مباراة دمياط وبورتو السويس دوري المحترفين .. خسارة الترسانة وتعادل لافيينا ضد وي التغيير التاسع بدوري المحترفين.. إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والمنصورة ينتصر على أسوان دوري المحترفين - الاستقالة الثامنة.. أيمن المزين يرحل عن مالية كفر الزيات دوري المحترفين - الاستقالة السابعة.. أمير عزمي يرحل عن تدريب أسوان
أخر الأخبار
الإسماعيلي يعلن فتح حساب لسداد غرامات النادي.. ويدعو محبيه لضخ الأموال 2 ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والقناة يطارده 2 ساعة | القسم الثاني
الهلال يعلن تمديد عقد ياسين بونو حتى 2028 2 ساعة | سعودي في الجول
كوريا الجنوبية تفرض سيطرتها.. لاعب باريس سان جيرمان أفضل لاعب محترف خارج آسيا 3 ساعة | آسيا
كرة يد - الأهلي يكتسح الشرطة الرواندي ويحقق الفوز الرابع في بطولة إفريقيا 3 ساعة | كرة يد
تحت الأمطار الغزيرة.. الأهلي يخوض مرانه الأول في بوروندي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
للمرة الثانية.. سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515357/دوري-المحترفين-أبو-قير-للأسمدة-يحافظ-على-الصدارة-والقناة-يطارده