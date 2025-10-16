كوريا الجنوبية تفرض سيطرتها.. لاعب باريس سان جيرمان أفضل لاعب محترف خارج آسيا

فاز لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب كوريا الجنوبية، بجائزة أفضل لاعب لاعب آسيوي محترف خارج القارة خلال عام 2025.

وتفوق لي كانج إن على منافسيه الإيراني مهدي طارمي لاعب إنتر ميلان السابق وأولمبياكوس اليوناني الحالي، وتاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسييداد ومنتخب اليابان.

وتوج لي كانج إن صاحب الـ24 عاما، مع فريقه الفرنسي الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، والثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر الفرنسيين.

وتواجد النجم الكوري ضمن الفريق الباريسي في كأس العالم للأندية والتي حل خلالها بطل أوروبا وصيفا.

كما ساهم النجم الكوري الجنوبي في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم باحتلال صدارة المجموعة الثانية ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات.

وشارك في 9 مباريات من المرحلة الثالثة مسجلا هدف، وقدم 3 مساهمات.

وسيطر لاعبو كوريا الجنوبية على جائزة الأفضل في آسيا من خارج القارة.

وتوج سون هيونج مين النجم الكوري الجنوبي بالجائزة 7 مرات، كما توج بها كيم مين جاي عام 2022، لتصبح المرة الحالية هي الرابعة على التوالي التي يفوز بها لاعب من كوريا الجنوبية بالجائزة.

كما تعد تلك المرة الـ13 التي يفوز بالجائزة لاعب من كوريا الجنوبية.

وفاز سالم الدوسري مهاجم الهلال ومنتخب السعودية بجائزة لاعب العام في آسيا داخل القارة، متفوقا على أكرم عفيف لاعب قطر ونادي السد، والماليزي عارف أيمن هانابي لاعب جوهور.