كرة يد - الأهلي يكتسح الشرطة الرواندي ويحقق الفوز الرابع في بطولة إفريقيا

حقق فريق اليد بالنادي الأهلي الفوز الرابع على التوالي في بطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال.

واكتسح الأهلي منافسه الشرطة الرواندي بنتيجة 55-20.

وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 31-10.

وتستضيف الدار البيضاء بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد خلال الفترة من 11 الى 20 أكتوبر الجاري.

وحصد عمر سامي جائزة أفضل رجل في المباراة بعد تألقه أمام الفريق الرواندي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم: الأهلي وJSK الكونغولي وريد ستار الإيفواري وميكيالي الإثيوبي والشرطة الرواندي.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من:

إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا".

كما تضم معاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وعبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

وتوج الأهلي بالبطولة في نسختها الماضية بعد الفوز على فلاورز البنيني في النهائي بنتيجة 43-22.

ويسعى رجال يد الأهلي للمنافسة بقوة من أجل التتويج باللقب القاري.

وكان الأهلي قد نجح في حصد لقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية في مايو الماضي.