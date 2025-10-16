الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس الأهلي، عن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم في النادي الأهلي.

وأشار الخطيب في تصريحاته خلال ندوته الانتخابية في فرع النادي بالشيخ زايد "كرة القدم في النادي الأهلي تحتاج إلى العمل بشكل يومي، ولن أستطيع أن أقوم بذلك العمل، وسيد عبد الحفيظ يستطيع القيام بذلك".

وأضاف "سيد عبدالحفيظ يعرف أصول وأسس ومبادئ الأهلي وتربى عليها ويستطيع تربية الأجيال القادمة على نفس النهج".

وواصل ثنائه على عبد الحفيظ "رجل مخلص في عمله، ولديه القدرة ليساهم بقوة في صنع القرار".

وأوضح الخطيب خلال ندوته "بدأت التفكير في كيفية الحفاظ على صحتي وفي نفس الوقت الاستمرار مع النادي، لذا سيتم توزيع الملفات داخل المجلس الجديد، وسأتغيب لفترات محددة بناءً على توصيات الأطباء، وثقتي كبيرة في كل أعضاء القائمة، والهدف هو مواصلة العمل من أجل بقاء الأهلي في موقع الريادة على كل المستويات".

وأعلن النادي الأهلي دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.