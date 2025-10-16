للمرة الثانية.. سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا

فاز سالم الدوسري مهاجم الهلال والمنتخب السعودي بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025، في الحفل المقام في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية.

وتوج الدوسري بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد التتويج بها عام 2022.

وبات الدوسري أول لاعب سعودي يحصد الجائزة مرتين والرابع بشكل عام بعد كل من أكرم عفيف (2019 و2023)، والياباني هيديتوشي ناكاتا (1997 و1998)، والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008 و2011).

وقاد الدوسري منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم للمرة السابعة في التاريخ، والثالثة على التوالي.

وتفوق سالم الدوسري على حساب أكرم عفيف لاعب السد ومنتخب قطر، وعارف أيمن هانابي لاعب جوهور ومنتخب ماليزيا.

ونجح المنتخب السعودي في احتلال صدارة المجموعة الثانية من مرحلة الملحق بتصفيات آسيا لكأس العالم.

وحقق الأخضر الفوز أمام إندونيسيا 3-2، وتعادل أمام العراق سلبيا ليخطف البطاقة الثامنة والأخيرة من آسيا.

فيما سيخوض منتخبا الإمارات والعراق مواجهة لتحديد الفريق الأسيوي الذي يخوض الملحق العالمي المقرر مارس 2026، والذي يضم إلى جانبه 5 منتخبات من إفريقيا، وأمريكا الجنوبية "بوليفيا"، وأوقيانوسيا "نيو كاليدونيا"، بالإضافة إلى فريقين من أمريكا الشمالية.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف بالخارج الإيراني مهدي تارمي، والياباني تاكيفوسا كوبو، والكوري الجنوبي لي كانج إن.