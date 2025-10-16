كرة يد - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 21:40

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة يد

تأهلت سيدات الأهلي لكرة اليد إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد الفوز على حساب فلاورز البنيني بنتيجة 40-30.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم سيدات الأهلي 17 - 16.

وتصدر فريق سيدات الأهلي مجموعته بعد اكتساح اتحاد النواصر المغربي بنتيجة 47-17، وكالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34-21 في دور المجموعات من بطولة إفريقيا.

وتستضيف المغرب منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري حتى 20 من الشهر الجاري.

ودعم فريق سيدات الأهلي صفوفه بثنائي أنجولي على سبيل الإعارة خلال البطولة.

وضم الأهلي الثنائي الأنجولي دولوريس روزاريو وإيزابيل كاتالا لخوض منافسات بطولة إفريقيا مع الفريق.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

منة الله سيد - جهاد وائل - شهد الشواربي - ليلى حماد - نوال أحمد - نصرة عيد - رحمة محمد - رنا راضي - تقى كامل - ملك أحمد - فرح حازم - آلاء صابر - روان سعيد - أمينة عاطف - سهيلة خالد - نوران خالد - جومانة محمد - دولوريس روزاريو - إيزابيل كاتالا.

كرة يد سيدات الأهلي
