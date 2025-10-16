الخطيب: ميزانية النادي بلغت 8.5 مليار جنيه.. وياسين منصور يعرف الأهلي جيدا

كشف محمود الخطيب رئيس الأهلي، عن ميزانية الأهلي التي بلغت 8.5 مليار جنيه.

وأوضح الخطيب في تصريحات بندوة انتخابية في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، أن ميزانية الأهلي شهدت قفزات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية: "تسلمنا الميزانية عام 2017 وكانت 800 مليون جنيه، ووصلت في نهاية الدورة الأولى إلى 2.5 مليار جنيه".

وأكمل "خلال الدورة الثانية وصلت إلى 8.5 مليار جنيه، مع التزام النادي بسداد كل أقساط أراضي الفروع التي أصبحت جميعها مملوكة بالكامل للأهلي".

وتابع الخطيب "الأهلي يشهد طفرة اقتصادية كبيرة بفضل سياسات العمل الجماعي والرؤية الاستثمارية التي تبنتها الإدارة خلال السنوات الماضية".

وأضاف "شركة الأهلي للخدمات الرياضية ساهمت في توفير احتياجات النشاط الرياضي داخليًا وخارجيًا بما يخدم الفرق المختلفة ويقلل النفقات، وشركة الأهلي لكرة القدم لعبت دورًا مهمًا خلال السنوات الماضية، ونجحت في تحقيق استفادة تجارية من حقوق اللاعبين وتعظيم العوائد المالية التي ساعدت النادي على إبرام صفقات جديدة".

كما تحدث الخطيب عن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات على مدار مجلسين متعاقبين، وكذلك أثنى على المنظومة الإعلامية في الأهلي.

وأكد الخطيب، أن ملف الإنشاءات كان أحد أهم أولويات مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن النادي حقق طفرة غير مسبوقة على مستوى المقر الرئيسي بالجزيرة وفروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، بما يعكس هوية الأهلي العريقة ويواكب طموحات أعضائه.

وكشف عن مساحة منشآت الأهلي التي تخدم الأعضاء "ارتفعت مساحة المنشأت من ٨٨ فدانًا في عام ٢٠١٧ إلى ٢٤٩ فدانًا في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن النادي الأهلي كان من أوائل المؤسسات التي طبقت مبادرة الحد الأدنى للأجوار.

وأثنى الخطيب على ياسين منصور المرشح لمنصب نائب رئيس النادي "أحد أهم رجال الاستثمار والاقتصاد والادارة المالية في مصر والمنطقة العربية ويعرف الأهلي جيدا، وقدم رؤيته وأفكاره في كثير من الموضوعات".

وأعلن النادي الأهلي دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.