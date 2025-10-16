"سأتغيب حسب توصية الأطباء".. الخطيب يوضح كيف سيتم إدارة الأهلي

أعلن محمود الخطيب رئيس الأهلي، سبب قراره بعدم خوض الانتخابات قبل العدول عنه، وكذلك طريقة إدارة النادي خلال السنوات المقبلة.

وكشف الخطيب في تصريحات بندوة انتخابية في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد: "أقدر كثيرًا كل من طالبني بالاستمرار، سواء من داخل النادي أو من جماهيره، والذين رفعوا لافتات تطالبني بعدم الابتعاد، وهو ما أشعرني بالمسؤولية أكثر تجاه الكيان، لذلك قررت أن أواصل المشوار بطريقة تتيح لي في الوقت نفسه متابعة ظروفي الصحية".

وأكمل "لأول مرة في تاريخي مع الأهلي منذ عام 1971 أفكر في صحتي وكيف أستريح قبل تفكيري في النادي، ولهذا اتخذت قراري في البداية بعدم الترشح وأبلغت مجلس الإدارة بذلك".

واستدرك "لكن بعدها تلقيت طلب الأعضاء والزملاء والجماهير برغبتهم في استمراري، وهو ما جعلني أعدل عن قراري بعد المشاعر التي لمستها من كل الناس".

وتابع "بدأت التفكير في كيفية الحفاظ على صحتي وفي نفس الوقت الاستمرار مع النادي، لذا سيتم توزيع الملفات داخل المجلس الجديد، وسأتغيب لفترات محددة بناءً على توصيات الأطباء، وثقتي كبيرة في كل أعضاء القائمة، والهدف هو مواصلة العمل من أجل بقاء الأهلي في موقع الريادة على كل المستويات".

وتحدث عن الفترة الصحية التي مر بها "الفريق الطبي طالبني بالراحة التامة والابتعاد عن الضغوط، عام 2023 قمت ببعض الكشوفات الطبية والتحاليل التي أكدت ذلك، ولكن في الوقت ذاته كان العامري فاروق يمر بظرف صحي طارئ في المستشفى، قبل أن يتوفاه الله، وبالتالي لم يكن ممكنا وقتها أن يبتعد الرئيس ونائبه، وكان يجب أن أكمل لأن الظروف كانت تجربني على الاستمرار"

وأشار رئيس النادي "من حق الجمعية العمومية أن تتعرف على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وما يجري العمل عليه ضمن خطة التطوير المستقبلية، ورؤية المجلس ترتكز على الحفاظ على تاريخ النادي ومبادئه، وتطوير أصوله وموارده ليتقدم بخطى ثابتة نحو العالمية."

وتابع "منذ عام 2017 وضعنا رؤية واضحة بأن الأهلي هو مبادئ وتاريخ وتطوير، وهذه المحددات كانت منهجًا للعمل في كل الملفات الرياضية والخدمية والإنشائية، واحتاج الأمر إلى إدارة محترفة واستثمار حقيقي وابتكار في الموارد المالية لتمويل المشاريع وتطوير الخدمات، وهو ما تحقق بجهود الجميع".

وشدد الخطيب " الأهلي ملك لكل من ينتمي له ويخلص له من أعضاء وجماهير، وهو ما يمثل أحد أسرار نجاح النادي عبر تاريخه الطويل"

وأردف "دورتي مجلس الإدارة 2017-2021 و2021-2025 شهدتا جهودًا كبيرة من أبناء النادي المخلصين الذين قدموا كل ما لديهم من أجل الكيان."

واختتم "مجلس الإدارة عمل على صياغة لائحة النظام الأساسي عبر حوار مجتمعي موسع، شارك فيه ممثلو مختلف فئات المجتمع، وأسفر عن (دستور الأهلي) الذي يحمي النادي ويحدد طريقه نحو المستقبل."

وأعلن النادي الأهلي دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.