انتهت - جوائز آسيا.. سالم الدوسري ولي كانج إن يتوجان بالأفضل داخل وخارج القارة
الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 19:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لجوائز الأفضل في آسيا عام 2025، والمقامة في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية.
وكشف محمد سعدون الكواري مقدم الحفل عن تأخر انطلاقه بسبب مشكلة تقنية.
وجاءت قائمة الفائزين بجوائز الأفضل كالتالي:
* لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب كوريا الجنوبية أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة.
* سالم الدوسري مهاجم الهلال ومنتخب السعودية يفوز بجائزة لاعب العام في آسيا.
* اليابانية مايكا هامانو لاعبة تشيلسي ومنتخب اليابان أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة.
* اليابانية هانا تاكاهشي لاعبة أوراوا ريدز لاعبة العام في آسيا.
* أليسكاندر بادولاتو لاعب ملبورن فيكتوري ومنتخب أستراليا أفضل لاعب شاب في آسيا
* تشوي إيل سون لاعبة نادي 25 أبريل ومنتخب كوريا الشمالية تفوز بجائزة أفضل لاعبة شابة في آسيا.
* ري سونج هو مدرب منتخب كوريا الشمالية للشابات تحت 20 عامًا أفضل مدرب في آسيا
* الإيرانية مرضية جعفري مدربة بام خاتون للسيدات ومنتخب سيدات إيران أفضل مدربة.
* الاتحاد السعودي يفوز بجائزة أفضل اتحاد في آسيا.
وجاءت قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في آسيا على النحو التالي:
أفضل لاعب داخل القارة:
أكرم عفيف (السد - قطر)
سالم الدوسري (الهلال - السعودية)
عارف أيمن هانابي (جوهور - ماليزيا)
أفضل لاعبة داخل القارة:
هولي ماكنمارا (ملبورن سيتي – أستراليا)
وانج شوانج (ووهان جيانجدا – الصين)
هانا تاكاهشي (أوراوا – اليابان)
أفضل لاعب محترف خارج القارة:
مهدي طارمي (إنتر ميلان / أولمبياكوس – إيران)
تاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد – اليابان)
لي كانج إن (باريس سان جيرمان – كوريا الجنوبية)
أفضل لاعبة محترفة خارج القارة:
ستيفاني كاتلي (آرسنال – أستراليا)
مايكا هامانو (تشيلسي – اليابان)
يوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي – اليابان)
أفضل مدرب:
تريفور مورجان (منتخب أستراليا تحت 20 عامًا)
ري سونج هو (منتخب كوريا الشمالية للشابات تحت 20 عامًا)
سونج جون (منتخب كوريا الشمالية للناشئات تحت 17 عامًا)
أفضل مدربة:
لو كوي-هوا (تايتشونج بلو وايل للسيدات – تايوان)
مرضية جعفري (بام خاتون للسيدات – إيران)
نونجروتاي سراثونجفيان (كلية آيجان سكولارز – تايلاند)
أفضل لاعب شاب:
أليسكاندر بادولاتو (ملبورن فيكتوري – أستراليا)
حامد الشنقيطي (الاتحاد – السعودية)
صدر الدين حسنوف (بونيودكور – أوزبكستان)
أفضل لاعبة شابة:
تشوي إيل سون (نادي 25 أبريل – كوريا الشمالية)
جون إيل تشونج (أمنوكجانج – كوريا الشمالية)
ماناكا ماتسوكوبو (نورث كارولاينا كوريج – اليابان)
أفضل اتحاد وطني:
الاتحاد الإيراني لكرة القدم
الاتحاد الياباني لكرة القدم
الاتحاد السعودي لكرة القدم