مران الزمالك - انتظام بنتايك وشيكو بانزا.. وتدريبات بدنية خفيفة

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 18:45

كتب : إبراهيم رمضان

محمود بنتايك - الزمالك ضد مودرن سبورت

انتظم المغربي محمود بنتايك، والأنجولي شيكو بانزا في تدريبات الزمالك اليوم الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي السادسة مساء السبت، على استاد القاهرة، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعاد الثنائي بعد مشاركتهما مع منتخب بلادهما.

وشارك بنتياك مع منتخب المغرب الثاني في المعسكر الذي أقيم في المغرب، وسجل هدفا في المباراة الودية أمام المنتخب المصري المشارك في كأس العرب، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس 2-0.

كما لعب شيكو بانزا مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

واستأنف الزمالك تدريباته المقامة على استاد الكلية الحربية بقيادة يانيك فيريرا استعدادا للمباراة.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الخططية والفنية، وتوجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وكان الرباعي الدولي المصري محمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، انتظموا في مران الزمالك يوم الأربعاء.

وتواجد حسام عبد المجيد ومحمد صبحي في صفوف المنتخب الأول خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فيما تواجد محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

