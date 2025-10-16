الهلال السعودي يعلن إصابة سالم الدوسري

كشف نادي الهلال السعودي عن إصابة سالم الدوسري مهاجم الفريق.

وأوضح الهلال عبر موقعه الرسمي عن إصابة الدوسري في الحوض أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي.

وشارك سالم الدوسري في مواجهتي السعودية أمام إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وقاد الدوسري، المنتخب السعودي للتأهل للمونديال للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

وحقق الأخضر الفوز أمام إندونيسيا 3-2، وتعادل أمام العراق سلبيا ليخطف البطاقة الثامنة والأخيرة من آسيا.

ويتنافس الدوسري مع القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن هانابي، على جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا.

وتوج الدوسري من قبل بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2022.

ويقام الحفل في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية، الثامنة مساء اليوم الخميس.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة الاتفاق يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، من فوزين وتعادلين.

