جيسوس: التوقفات الدولية تخلق المشاكل.. ووعدت رونالدو بتتويج النصر

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

خورخي جيسوس

يعتبر جورجي جيسوس المدير الفني للنصر أن التوقفات الدولية تخلق مشاكل للأندية.

وأوضح جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفتح "التوقفات الدولية تخلق مشاكل خاصة لمن يملك لاعبين كثر في المنتخبات مثل النصر".

وأضاف "لدينا 8 لاعبين في المنتخب السعودي، واثنان في البرتغال، وبينتو حارس البرازيل، وكومان مع فرنسا، وساديو ماني مع السنغال، وهذا يجعل تمارين التوقفات الدولية مختلفة ولكن يجب أن نتأقلم مع ذلك".

أخبار متعلقة:
اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو حطم رقم حمد الله.. رونالدو هدافا تاريخيا للنصر في الدوري السعودي رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية، أن جيسوس طلبت ضم ثنائي فريق الشباب عواد أمان الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وراكان الغامدي لاعب الوسط، في التدريبات اليومية لتعويض النقص العددي.

وشارك الثنائي أمان والغامدي، مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا في نهائيات كأس العالم للشباب في تشيلي،.

وعن إمكانية رحيله عن النصر لتدريب أحد المنتخبات في كأس العالم، رد "في كرة القدم الأمور تتغير، الموسم الماضي وصلني عرض من البرازيل ورفضت لأنني كنت ملتزم بعقد وأريد إكماله، فإنا إذا التزمت بكلمة لا أتراجع عنها".

وتابع "التزمت مع خوسيه سيميدو المدير التنفيذي، وكرستيانو رونالدو عند التوقيع مع النصر على أن ننهي الموسم بالتتويج ونسعد الجماهير".

كما هنأ جيسوس المنتخب السعودي بتأهله إلى كأس العالم 2026.

ونجح المنتخب السعودي في احتلال صدارة المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي ليتأهل للمونديال.

وتعادل المنتخب السعودي أمام العراق ليتأهل بفارق الأهداف بفضل فوزه على حساب إندونيسيا 3-2 في الوقت الذي فاز فيه أسود الرافدين بهدف واحد فقط.

ويستضيف فريق النصر منافسه الفتح الساعة التاسعة مساء السبت، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعد 4 جولات.

النصر الدوري السعودي جورجي جيسوس
نرشح لكم
للمرة الثانية.. سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا انتهت - جوائز آسيا.. سالم الدوسري ولي كانج إن يتوجان بالأفضل داخل وخارج القارة الهلال السعودي يعلن إصابة سالم الدوسري تقرير: عقد رينار مع السعودية ممتد حتى كأس آسيا 2027 الشرق الأوسط: سالم الدوسري سيتوج بجائزة أفضل لاعب بآسيا بفارق 8 نقاط عن عفيف اليوم: بناءً على طلب إنزاجي.. الهلال يبدأ المفاوضات مع سافيتش لتجديد تعاقده صحيفة اليوم: غياب كوكا عن مواجهة الهلال بسبب الإصابة الدوسري: أفضل لاعب في آسيا؟ سعيد بالترشح ولكن النجاح الجماعي أهم
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي يكتسح الشرطة الرواندي ويحقق الفوز الرابع في بطولة إفريقيا 51 ثاتيه | كرة يد
تحت الأمطار الغزيرة.. الأهلي يخوض مرانه الأول في بوروندي 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الثانية.. سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا 47 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا 57 دقيقة | رياضة نسائية
الخطيب: ميزانية النادي بلغت 8.5 مليار جنيه.. وياسين منصور يعرف الأهلي جيدا ساعة | الدوري المصري
أون سبورت تعلن نقل مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي ساعة | الكرة الإفريقية
أعمال شغب وإطلاق نار في ملعب مباراة الشرطة الكيني والهلال السوداني ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515339/جيسوس-التوقفات-الدولية-تخلق-المشاكل-ووعدت-رونالدو-بتتويج-النصر