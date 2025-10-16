جيسوس: التوقفات الدولية تخلق المشاكل.. ووعدت رونالدو بتتويج النصر

يعتبر جورجي جيسوس المدير الفني للنصر أن التوقفات الدولية تخلق مشاكل للأندية.

وأوضح جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفتح "التوقفات الدولية تخلق مشاكل خاصة لمن يملك لاعبين كثر في المنتخبات مثل النصر".

وأضاف "لدينا 8 لاعبين في المنتخب السعودي، واثنان في البرتغال، وبينتو حارس البرازيل، وكومان مع فرنسا، وساديو ماني مع السنغال، وهذا يجعل تمارين التوقفات الدولية مختلفة ولكن يجب أن نتأقلم مع ذلك".

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية، أن جيسوس طلبت ضم ثنائي فريق الشباب عواد أمان الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وراكان الغامدي لاعب الوسط، في التدريبات اليومية لتعويض النقص العددي.

وشارك الثنائي أمان والغامدي، مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا في نهائيات كأس العالم للشباب في تشيلي،.

وعن إمكانية رحيله عن النصر لتدريب أحد المنتخبات في كأس العالم، رد "في كرة القدم الأمور تتغير، الموسم الماضي وصلني عرض من البرازيل ورفضت لأنني كنت ملتزم بعقد وأريد إكماله، فإنا إذا التزمت بكلمة لا أتراجع عنها".

وتابع "التزمت مع خوسيه سيميدو المدير التنفيذي، وكرستيانو رونالدو عند التوقيع مع النصر على أن ننهي الموسم بالتتويج ونسعد الجماهير".

كما هنأ جيسوس المنتخب السعودي بتأهله إلى كأس العالم 2026.

ونجح المنتخب السعودي في احتلال صدارة المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي ليتأهل للمونديال.

وتعادل المنتخب السعودي أمام العراق ليتأهل بفارق الأهداف بفضل فوزه على حساب إندونيسيا 3-2 في الوقت الذي فاز فيه أسود الرافدين بهدف واحد فقط.

ويستضيف فريق النصر منافسه الفتح الساعة التاسعة مساء السبت، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعد 4 جولات.