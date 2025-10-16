لافيينا يشكو غزل المحلة للحصول على نسبة بيع محمد أشرف

أعلن نادي لافيينا تقدمه بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد نادي غزل المحلة.

وكشف لافيينا في بيان رسمي: "في ظل حرص نادي لاڤيينا على حماية حقوقة القانونية والمالية، تقدم النادي الأسبوع الماضي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي غزل المحلة."

وأوضح بيان النادي سبب الشكوى "جاء ذلك بعد فشل جميع المحاولات الودية للحصول على نسبة إعادة بيع اللاعب محمد اشرف إلى نادي البنك الأهلي."

وتابع بيان لافيينا "يود النادي التأكيد على أنه سبق أن تقدم بشكوى الموسم الماضي للحصول على نسبة إعادة بيع اللاعب رجب مارو إلى نادي السكة الحديد، وذلك في إطار سعيه لحفظ حقوقة في جميع الصفقات."

وأتم "نؤكد على أهمية التعاون بين الأندية لتحقيق العدالة الرياضية وضمان حقوق الجميع".

وانضم أشرف مع عمرو الجزار في صفقة ثنائية من غزل المحلة إلى لافيينا.

وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة بلغت 38 مليون جنيه بالإضافة إلى 15 % من قيمة إعادة البيع.

وكان نادي غزل المحلة قد تقدم بشكوى ضد شباب بلوزداد الجزائري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم الحصول على قيمة انتقال محمد علي بن حمودة للنادي الجزائري.