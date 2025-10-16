رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد البداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

رحاب رضوان - بطلة بارالمبية

أعربت البطلة البارالمبية رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال عن سعادتها بالفوز بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 61 كجم ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الذهبية كانت هدفها منذ انطلاق البطولة.

وقالت رحاب بعد التتويج: "إقامة البطولة في مصر كانت حافزا لجميع اللاعبين لإسعاد الجماهير ورفع العلم المصري، وهو ما تحقق بالفعل".

وأضافت: "أشكر جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز على رأسهم وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري وروابط الرياضية".

وأكملت: "طموحي الآن هو التركيز على أولمبياد لوس أنجلوس والعمل أكثر من أجل تحقيق ميداليات جديدة باسم مصر ليظل علم الوطن مرفوعًا في كل البطولات العالمية".

ويشارك منتخب مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، منهم 21 على مستوى الناشئين والناشئات و33 على مستوى الكبار.

وتوجت رحاب بالميدالية الذهبية بعد رفع 131 كجم، متفوقة على النيجيرية إفيولوا ألاكي صاحبة المركز الثاني برفع 128 كجم، فيما حلت فرانكا أنيجبوجو في المركز الثالث برفع 126 كجم.

البطولة تُقام لأول مرة في القارة الأفريقية خلال الفترة من 9 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

