تفاصيل اجتماع نائب رئيس الزمالك مع بدر حامد

عقد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا اليوم الخميس مع بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وتناول الاجتماع ما أُثير مؤخرا على لسان وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، في أحد البرامج التليفزيونية، بشأن وجود مخالفات داخل قطاع الناشئين بالنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بدر حامد خلال الاجتماع وجود أي مخالفات أو شبهات في قطاع الناشئين جملة وتفصيلا.

وشدد بدر على استعداده وجميع العاملين بالقطاع للمسألة أمام إدارة النادي في حال وجود أي مستندات أو أدلة.

وأوضح رئيس قطاعات الكرة أن من الطبيعي أن يشعر بعض أولياء الأمور بالغضب عند استبعاد أبنائهم من القيد في القطاع،.

وأشار إلى أن أولياء الأمور يعتقدون أن أبناءهم أكثر كفاءة من اللاعبين المقيدين، وقد يدفعهم ذلك إلى ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحدث في جميع الأندية وليس في الزمالك فقط.

وطالب حامد، وليد صلاح عبد اللطيف بسرعة تقديم أي مستندات أو أدلة يملكها لإدارة النادي من أجل محاسبة أي مخطئ إن ثبت وجود تجاوزات.