الاتحاد السكندري لـ في الجول: نحاول إعادة مورو ساليفو.. وجنش مستمر

يجري نادي الاتحاد السكندري محاولات لاستعادة خدمات لاعبه الغاني مورو ساليفو.

وفسخ الاتحاد تعاقده مع ساليفو بداية الموسم الجاري بالتراضي بين الطرفين بناء على رغبة أحمد سامي المدرب السابق.

وقال إسلام عادل مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري لـFilGoal.com : "هناك مفاوضات لعودة مورو ساليفو لصفوف الفريق مرة أخرى وهو أفضل الحلول لسد العجز فى منتصف الملعب، لأنه يعرف أجواء الفريق جيدا".

وأجاب عادل عن مستقبل الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" قائلا: "جنش مستمر مع الفريق ولا توجد نيه لرحيله. جنش حارس مميز وسيحصل على فرصته فى اللقاءات القادمة".

وأتم "محمود علاء سيعود للفريق يوم الأحد المقبلن وجاهزيته لمباراة الأهلي أمر يخص الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى".

ويلعب الاتحاد أمام الأهلي مساء الأربعاء ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري.

ويملك الأهلي 18 نقطة في المركز الثالث خلف المصري والزمالك بفارق الأهداف.

فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.