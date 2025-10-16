الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات طارق حامد

كشف إسلام عادل مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري حقيقة مفاوضات ناديه مع طارق حامد نجم الزمالك السابق.

طارق حامد النادي : لاعب حر الاتحاد

ولا يرتبط طارق حامد بأي فريق منذ نهاية تعاقده مع ضمك السعودي بالموسم المنصرم.

وقال إسلام عادل مدير الكرة بالاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "بعض المقربين اقترح علينا التعاقد مع طارق حامد ورحبنا بالفكرة، لكن علمنا أن يختم مسيرته باللعب للزمالك أو الاعتزال".

ويتولى تامر مصطفى تدريب الاتحاد السكندري بالوقت الحالي.

وسبق وأن لعب طارق حامد لفريق الزمالك خلال الفترة من صيف 2014 وحتى 2022.

وحقق طارق حامد العديد من الألقاب مع الزمالك أبرزهم 3 ألقاب للدوري ولقب للكونفدرالية.

وانتقل طارق حامد إلى الدوري السعودي في صيف 2022 عندما انتقال إلى اتحاد جدة لمدة موسم وحقق معه لقبي الدوري والسوبر.

ثم لعب طارق حامد لنادي ضمك لمدة موسمين.