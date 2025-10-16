الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات طارق حامد

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 16:15

كتب : هاني العوضي

طارق حامد - مران الزمالك - الصورة من موقع الزمالك

كشف إسلام عادل مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري حقيقة مفاوضات ناديه مع طارق حامد نجم الزمالك السابق.

طارق حامد

النادي : لاعب حر

الاتحاد

ولا يرتبط طارق حامد بأي فريق منذ نهاية تعاقده مع ضمك السعودي بالموسم المنصرم.

وقال إسلام عادل مدير الكرة بالاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "بعض المقربين اقترح علينا التعاقد مع طارق حامد ورحبنا بالفكرة، لكن علمنا أن يختم مسيرته باللعب للزمالك أو الاعتزال".

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول.. سيراميكا يضم الحارس محمد طارق خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه لضم الحارس محمد طارق مدير أعمال طارق حامد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو

ويتولى تامر مصطفى تدريب الاتحاد السكندري بالوقت الحالي.

وسبق وأن لعب طارق حامد لفريق الزمالك خلال الفترة من صيف 2014 وحتى 2022.

وحقق طارق حامد العديد من الألقاب مع الزمالك أبرزهم 3 ألقاب للدوري ولقب للكونفدرالية.

وانتقل طارق حامد إلى الدوري السعودي في صيف 2022 عندما انتقال إلى اتحاد جدة لمدة موسم وحقق معه لقبي الدوري والسوبر.

ثم لعب طارق حامد لنادي ضمك لمدة موسمين.

طارق حامد الاتحاد السكندري الزمالك
نرشح لكم
أون سبورت تعلن نقل مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي "سأتغيب حسب توصية الأطباء".. الخطيب يوضح كيف سيتم إدارة الأهلي نهضة بركان يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز في السوبر الإفريقي مران الزمالك - انتظام بنتايك وشيكو بانزا.. وتدريبات بدنية خفيفة الكشف عن موعد طرح تذاكر السوبر المصري في الإمارات لافيينا يشكو غزل المحلة للحصول على نسبة بيع محمد أشرف تفاصيل اجتماع نائب رئيس الزمالك مع بدر حامد الاتحاد السكندري لـ في الجول: نحاول إعادة مورو ساليفو.. وجنش مستمر
أخر الأخبار
أون سبورت تعلن نقل مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
أعمال شغب وإطلاق نار في ملعب مباراة الشرطة الكيني والهلال السوداني 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
"سأتغيب حسب توصية الأطباء".. الخطيب يوضح كيف سيتم إدارة الأهلي ساعة | الدوري المصري
جوائز الأفضل في آسيا.. الاتحاد السعودي الأفضل ساعة | آسيا
الأكثر فوزا بـ لاعب الموسم.. إيفرتون يعلن تجديد عقد بيكفورد حتى 2029 ساعة | الدوري الإنجليزي
هايترز: عودة عمر مرموش لتدريبات مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نهضة بركان يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز في السوبر الإفريقي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - انتظام بنتايك وشيكو بانزا.. وتدريبات بدنية خفيفة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515332/الاتحاد-السكندري-يكشف-لـ-في-الجول-حقيقة-مفاوضات-طارق-حامد