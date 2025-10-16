عبد الناصر محمد: لم يهدد أي لاعب بالانقطاع عن التدريبات.. ونتمنى عودة أرض أكتوبر

نفى عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك تهديد أي لاعب بالفريق بالانقطاع عن التدريبات بسبب تأخر المستحقات المالية.

وتمنى مدير الكرة بالزمالك عودة أرض فرع أكتوبر لتحقيق استدامة مالية تحل الأزمة المادية بالفريق.

وتعثر الزمالك في آخر 3 مباريات خاضهم قبل انطلاق توقف أكتوبر الجاري بتعادلين وخسارة.

وقال عبد الناصر محمد في المؤتمر الصحفي: "كان من المفترض أن تكون الجلسة بين الجهاز الفني والإعلام خلال فترة الإعداد، لكنها تأخرت بسبب الصفقات التي كان يبرمها النادي في الميركاتو الصيفي الماضي".

وأضاف "لاعبو الزمالك رجال ويتحملون كامل المسؤولية، امتدادًا لأجيال عظيمة سابقة، ويعبرون عن أنفسهم بكل احترام وأدب".

وتابع "اللاعبون يتدربون بقوة رغم الظروف الصعبة، لكن هذا لا يعني أن ذهنهم صافي 100%. لم يهدد أي لاعب بالغياب عن التدريب بسبب مستحقاته المالية. نحاول احتواء هذه المواقف، ونعلم أن مجلس الإدارة والمدير الرياضي يسعون لإنهاء الأزمة. سنحاول أن تكون هناك استدامة في الصرف بمجرد عودة أرض النادي في أكتوبر".

وأوضح مدير الكرة "هناك أندية كثيرة تتأخر في صرف مستحقات اللاعبين، لكن الموضوع في الزمالك أكبر قليلًا. في النهاية، اللاعب سيحصل على مستحقاته، ولا يوجد تقصير من الإدارة أو إدارة الكرة في حل أزمة المستحقات".

وشدد "الجهاز الفني واللاعبون يبذلون أقصى جهد في الملعب لتحقيق أفضل النتائج لجمهور الزمالك الكبير".

وعن اللائحة الجديدة للموسم الحالي، أوضح عبد الناصر محمد "هناك لائحة استثنائية، لأن الموسم استثنائي والنادي يمر بمرحلة تجديد. الجميع شارك في اللائحة، وقمت بتسليمها للمدير الرياضي".

واختتم تصريحاته "أناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة أرض النادي في السادس من أكتوبر".

وكان الزمالك قد حصد 18 نقطة في الدوري من عشر مباريات يتقاسم بهم الصدارة مع المصري والأهلي.

ويخوض فريق الزمالك ست مباريات حتى توقف نوفمبر المقبل بينهم مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري ومواجهتي ديكيداها في الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك مواجهتي ديكيداها الصومالي ضمن منافسات دور الـ 32 من الكونفدرالية بعد موافقة النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي.

ويواجه الزمالك فريق ديكيداها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على استاد السلام.