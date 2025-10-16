مرتجي: ياسين منصور مكسب لـ الأهلي.. وندرس إنشاء فروع في المحافظات

وصف خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي انضمام ياسين منصور لقائمة محمود الخطيب رئيس النادي بالمكسب الكبير.

أعلن النادي الأهلي دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر. (طالع التفاصيل)

وقال خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي في تصريحات موزعة للصحفيين: "التطور الكبير الذي شهدته ميزانية النادي والتي تخطت الـ8 مليار جنيه هذا العام يعكس جهود منظومة عمل بالكامل وخلق أفكار تسويقية غير تقليدية فضلاً عن الدور الإيجابي لشركات النادي خاصة شركة الأهلي لكرة القدم".

وأضاف "وجود ياسين منصور مكسب كبير للأهلي لأنه رجل أعمال ناجح بكل المقاييس وعقلية استثمارية رائعة ويؤمن بالعمل الجماعي. انضمامه جاء في توقيت مناسب جدا".

وتابع "استاد الأهلي الحلم الكبير بالنسبة لكل أهلاوي، وسنبذل أقصى ما لدينا لاستكمال هذا المشروع وأتمنى في وجود هذه الكوكبة التي تضمها قائمة الخطيب أن يتم افتتاح الاستاد في الدورة الجديدة، أيضاً هناك فكرة إنشاء عدة فروع للأهلي في المحافظات".

"نراهن على وعي أعضاء النادي ولم نخسر الرهان عليهم ذات مرة. أثق أنهم سيحضرون بكثافة يوم 31 أكتوبر الجاري للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة".

وكشف الأهلي في بيان رسمي، أن انتخاب المجلس الجديد سيتولى المسؤولية لـ4 سنوات قادمة.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.