فيريرا: رئيس الزمالك أبلغني أن النتائج جيدة وفقا للظروف.. والأهرامات لم تبنى في يوم

كشف يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك عن تفاصيل جلسته مع حسين لبيب رئيس النادي، واعتباره النتائج الحالية جيدة جدا وفقا للظروف الحالية.

كما أشار فيريرا إلى مواجهة الفريق لظروف صعبة خارج الملعب، لكنه راضٍ عن الأداء الحالي للاعبين، مستشهداً بتجارب لويس إنريكي وجوارديولا كمثال على الصبر والنجاح رغم البداية الصعبة.

وتعثر الزمالك في آخر 3 مباريات خاضهم قبل انطلاق توقف أكتوبر الجاري بتعادلين وخسارة.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: "أشكر وسائل الإعلام على الحضور. أعتذر باسم النادي عن عدم إقامة هذا المؤتمر في بداية الموسم، وكان يجب أن يحدث قبل عدة أشهر. سابقًا كنا نتحدث فقط بعد المباريات".

وأضاف: "هناك أخبار كثيرة غير صحيحة عن الفريق أو الجهاز الفني، وهدفنا أن يحصل الصحفيون على معلومات دقيقة. سنزيد التواصل بين الجهاز الفني وإدارة الكرة مع الإعلام".

وتابع: "نعلم أن الصحفيين لديهم كم كبير من الأخبار لتغطيتها، والظروف التي نعمل فيها ليست سهلة منذ أول يوم. للأسف ما يحدث خارج الملعب يؤثر على الأداء في الملعب، لكن بعيدًا عن ذلك، الأداء الذي نقدمه جيد جدًا".

وأوضح: "تناقشت مع رئيس النادي والإدارة الأسبوع الماضي، واعتبر رئيس النادي أن النتائج والأداء جيد جدًا وفقًا للظروف. الجمهور يريد الفوز بخماسية في كل لقاء، ونحن نبدأ مشروع جديد بفريق جديد وإدارة وجهاز فني جديد، والأهرامات لم تُبنى في يوم واحد".

وأكمل: "في الموسم الماضي، لويس إنريكي تعرض لانتقادات حادة في ديسمبر لكنه أصبح لاحقًا من أفضل المدربين بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا. وجوارديولا عندما وصل مانشستر سيتي لم يحقق أي بطولة في أول موسم لكنه حافظ على هدوئه وفاز بالدوري 6 مرات من 7 مواسم".

وأضاف: "أثق في اللاعبين وفي منهجي في كرة القدم. لم نصل بعد لمرحلة الامتياز، والأهم ألا يعمينا نتيجة المباراة، ونتعامل بتواضع سواء في الفوز أو الخسارة. سنبذل قصارى جهدنا الفترة المقبلة".

وتطرق فيريرا للظروف المالية للفريق قائلا: "الجميع يعلم الظروف الخارجية، اللاعبون والجهاز الفني ينتظرون رواتبهم، وهذا يشغل أذهان اللاعبين أثناء التدريبات. أخبرت اللاعبين الصغار أن يطلبوا مستحقاتهم مني، وبعد أيام صرف النادي دفعة من الرواتب".

واختتم: "المؤتمرات الصحفية بعد المباريات ليست منصة للتعبير عن رأي الصحفي، نريد الحديث عن المباراة نفسها. وإذا كان الفريق سيئ سأعلن ذلك بصراحة كما حدث بعد لقاء وادي دجلة".

وكان الزمالك قد حصد 18 نقطة في الدوري من عشر مباريات يتقاسم بهم الصدارة مع المصري والأهلي.

ويخوض فريق الزمالك ست مباريات حتى توقف نوفمبر المقبل بينهم مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري ومواجهتي ديكيداها في الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك مواجهتي ديكيداها الصومالي ضمن منافسات دور الـ 32 من الكونفدرالية بعد موافقة النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي.

ويواجه الزمالك فريق ديكيداها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على استاد السلام.