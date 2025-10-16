البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 14:45

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان - منتخب تونس

سيلعب منتخب البرازيل ضد منتخبي تونس والسنغال وديا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وضمنت المنتخبات الثلاثة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن المنتخب التونسي عن مواجهة البرازيل يوم 18 نوفمبر على ملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية.

فيما أعلن نادي أرسنال الإنجليزي استضافة مباراة البرازيل ضد السنغال على ملعب الإمارات يوم 15 نوفمبر.

ويقود الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل.

وقاد أنشيلوتي البرازيل للتأهل إلى كأس العالم بعدما احتل المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 28 نقطة.

فيما تصدر منتخب السنغال المجموعة الثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال بعد صراع شرس مع الكونغو.

بينما احتل منتخب تونس بقيادة محمد علي بن رمضان نجم الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية.

