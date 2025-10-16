ماركا: برشلونة يؤجل حسم تجديد عقد ليفاندوفسكي

أرجأ برشلونة اتخاذ قرار بشأن تجديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

اللاعب أنهى الموسم الماضي بعد تحقيق الشرط المتعلق بعدد المباريات، لكن العقد الحالي لا يتضمن أي بند لتجديد تلقائي.

وقال ديكو المدير الرياضي للنادي في تصريحات حديثة: "لن نتحدث عن التجديد في أكتوبر. سنمضي خطوة خطوة. ليفاندوفسكي أحد أفضل المهاجمين في السنوات الأخيرة، ساعدنا كثيرا وسجل أكثر من 40 هدفا، لكن سنحلل كل شيء لاحقا".

ويبحث برشلونة أيضا مع هانز فليك المدير الفني عن الشكل الأنسب للهجوم في الموسم المقبل، سواء بالاعتماد على مهاجم صريح مثل ليفاندوفسكي أو نظام بلا '9' ثابت باستخدام لاعب مثل فيران توريس أو داني أولمو.

ويضاف إلى ذلك عامل الإصابات، إذ تعرض ليفاندوفسكي لإصابتين منذ بداية الموسم، ما سيبعده عن الملاعب لمدة شهر، بما في ذلك مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد. النادي أعرب عن استيائه من استمرار اللاعب في اللعب رغم شعوره بالألم خلال مباراة بولندا وليتوانيا.

وعلى صعيد العروض الخارجية، نفى وكيل اللاعب، وجود أي مفاوضات رسمية مع أندية سعودية مؤكدا أن العقد مستمر مع برشلونة حتى صيف 2026، وأن القرار بشأن مستقبله لم يُتخذ بعد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

ويلعب الفريق الكتالوني مباراته المقبلة يوم السبت أمام جيرونا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وخاض ليفاندوفسكي تسع مباريات هذا الموسم مع برشلونة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وبشكل عام لعب ليفاندوفسكي 156 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق.

وساهم ليفاندوفسكي في 125 هدفا إذ سجل 105 وصنع 20 آخرين.

