أيمن حسين: نعتذر لجماهير العراق على عدم التأهل المباشر لكأس العالم

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 14:21

كتب : FilGoal

مباراة العراق وفلسطين - أيمن حسين

قدم أيمن حسين مهاجم منتخب العراق اعتذارا لجماهير منتخب بلاده بعد الإخفاق في التأهل المباشر لكأس العالم 2026.

وسيواجه العراق نظيره منتخب الإمارات لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال حسين عبر وكالة الأنباء العراقية: "نعتذر لجماهيرنا على التعادل، ونشكر كل من حضر وساند الفريق في هذه المباراة المهمة".

وأضاف "سنقاتل من أجل التأهل إلى كأس العالم يبقى لأنه يبقى الحلم الأكبر لكل العراقيين".

وأتم "تعرضت لإصابة قبل الملحق، وكانت جاهزيتي لمباراة السعودية بنسبة 75 %، والجهاز الفني قرر عدم إشراكي لتفادي تفاقم الإصابة".

وتأهل المنتخب السعودي للمونديال مباشرة عبر الملحق الآسيوي، بعدما اعتلى صدارة مجموعته في الملحق بفضل التعادل السلبي مع العراق.

وتقاسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة مع العراق برصيد 4 نقاط، بعد فوزهما أمام إندونيسيا في الجولتين السابقتين.

ولكن استفاد المنتخب السعودي من الفوز أمام إندونيسيا 3-2، فيما حقق العراق الفوز بهدف وحيد، ليتساوى الفريقان في فارق الأهداف، ولكن الأهداف المسجلة رجحت كفة الأخضر السعودي.

