تقرير: الاتحاد الإيطالي يدرس تأجيل جولة في الدوري لدعم المنتخب قبل ملحق المونديال

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

منتخب إيطاليا

يدرس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل الجولة 30 من الدوري الإيطالي لمساعدة المنتخب في التحضير للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل فوتبول إيطاليا: ميلان يخطط لتجديد عقد سالميكرس مويس كين يخرج من معسكر إيطاليا بسبب الإصابة تصفيات كأس العالم – نيفيز ينقذ البرتغال.. وانتصاران ثمينان لـ إيطاليا وإسبانيا

المنتخب الإيطالي بقيادة جينارو جاتوزو حقق العلامة الكاملة منذ توليه المهمة، بعد الفوز على إستونيا 3-1 وإسرائيل 3-0 في فترة التوقف الدولي الأخيرة، لكنه يحتل المركز الثاني في مجموعته خلف النرويج المتصدرة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية مختلفة أن جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يدرس تأجيل الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لمساعدة منتخب إيطاليا في التحضير لمباريات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، يرغب جرافينا في منح جاتوزو فترة إعداد أطول قبل مباريات الملحق المقرر انطلاقها يوم 26 مارس 2026، إذ إن الجولة الثلاثين من الدوري محددة يومي 21 و22 من الشهر نفسه، ما يترك المدرب بأربعة أيام فقط للتحضير.

ويملك الأزوري 15 نقطة من 6 مباريات، مقابل 18 نقطة كاملة للنرويج، ما يجعل تأهل إيطاليا المباشر إلى المونديال شبه مستحيل قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وبالتالي، يقترب المنتخب الإيطالي من خوض الملحق الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي، بعد فشله في التأهل من نفس الطريق في آخر نسختين.

المشكلة تتعقد أكثر بسبب تداخل مباريات دوري أبطال أوروبا في الأسبوع ذاته، ما يقلل من وقت تجمع اللاعبين.

وكان جرافينا قد حاول اتخاذ الخطوة نفسها قبل أربع سنوات دون نجاح، عندما خرجت إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية بعد حصول روبرتو مانشيني على حصة تدريبية واحدة فقط قبل المباراة.

ومن المنتظر أن يعرض جرافينا اقتراحه رسميًا على مجلس رابطة الدوري الإيطالي قبل شهر فبراير، لتقييم إمكانية تعديل الجدول وفقًا لمشاركات الأندية الإيطالية في البطولات الأوروبية.

منتخب إيطاليا إيطاليا
نرشح لكم
ماركا: برشلونة يؤجل حسم تجديد عقد ليفاندوفسكي دوناروما: تجربة التدريب مع جوارديولا ساحرة وأفضل مما توقعت آس: قلق في ريال مدريد بشأن جاهزية هاوسن قبل الكلاسيكو بعد الفشل في التأهل لكأس العالم.. الاتحاد الإندونيسي يُعلن إقالة باتريك كلويفرت انتهت كأس العالم للشباب - المغرب (1) 5-4 (1) فرنسا.. أسود أطلس إلى النهااااائي تقرير: "عقوبة قد تصل للسجن 3 أشهر".. تحويل فينيسيوس للمحاكمة بسبب عيد ميلاده تقرير: ريال مدريد وبرشلونة يراقبان موقف أوباميكانو مع بايرن ميونيخ جون ستونز: التأهل إلى كأس العالم يساعدني على تجاوز أزمة التفكير في الاعتزال
أخر الأخبار
مران الزمالك - انتظام بنتايك وشيكو بانزا.. وتدريبات بدنية خفيفة 11 دقيقة | الدوري المصري
الهلال السعودي يعلن إصابة سالم الدوسري 17 دقيقة | سعودي في الجول
جيسوس: التوقفات الدولية تخلق المشاكل.. ووعدت رونالدو بتتويج النصر 30 دقيقة | سعودي في الجول
الكشف عن موعد طرح تذاكر السوبر المصري في الإمارات 53 دقيقة | الكرة المصرية
لافيينا يشكو غزل المحلة للحصول على نسبة بيع محمد أشرف ساعة | الدوري المصري
رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد البداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس ساعة | رياضة نسائية
تفاصيل اجتماع نائب رئيس الزمالك مع بدر حامد ساعة | الكرة المصرية
الاتحاد السكندري لـ في الجول: نحاول إعادة مورو ساليفو.. وجنش مستمر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515323/تقرير-الاتحاد-الإيطالي-يدرس-تأجيل-جولة-في-الدوري-لدعم-المنتخب-قبل-ملحق-المونديال