تقرير: الاتحاد الإيطالي يدرس تأجيل جولة في الدوري لدعم المنتخب قبل ملحق المونديال

يدرس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل الجولة 30 من الدوري الإيطالي لمساعدة المنتخب في التحضير للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

المنتخب الإيطالي بقيادة جينارو جاتوزو حقق العلامة الكاملة منذ توليه المهمة، بعد الفوز على إستونيا 3-1 وإسرائيل 3-0 في فترة التوقف الدولي الأخيرة، لكنه يحتل المركز الثاني في مجموعته خلف النرويج المتصدرة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية مختلفة أن جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يدرس تأجيل الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لمساعدة منتخب إيطاليا في التحضير لمباريات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، يرغب جرافينا في منح جاتوزو فترة إعداد أطول قبل مباريات الملحق المقرر انطلاقها يوم 26 مارس 2026، إذ إن الجولة الثلاثين من الدوري محددة يومي 21 و22 من الشهر نفسه، ما يترك المدرب بأربعة أيام فقط للتحضير.

ويملك الأزوري 15 نقطة من 6 مباريات، مقابل 18 نقطة كاملة للنرويج، ما يجعل تأهل إيطاليا المباشر إلى المونديال شبه مستحيل قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وبالتالي، يقترب المنتخب الإيطالي من خوض الملحق الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي، بعد فشله في التأهل من نفس الطريق في آخر نسختين.

المشكلة تتعقد أكثر بسبب تداخل مباريات دوري أبطال أوروبا في الأسبوع ذاته، ما يقلل من وقت تجمع اللاعبين.

وكان جرافينا قد حاول اتخاذ الخطوة نفسها قبل أربع سنوات دون نجاح، عندما خرجت إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية بعد حصول روبرتو مانشيني على حصة تدريبية واحدة فقط قبل المباراة.

ومن المنتظر أن يعرض جرافينا اقتراحه رسميًا على مجلس رابطة الدوري الإيطالي قبل شهر فبراير، لتقييم إمكانية تعديل الجدول وفقًا لمشاركات الأندية الإيطالية في البطولات الأوروبية.