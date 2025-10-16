آس: قلق في ريال مدريد بشأن جاهزية هاوسن قبل الكلاسيكو

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 12:57

كتب : FilGoal

دين هاوسن - ريال مدريد

دين هاوسن

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

يسود القلق داخل ريال مدريد حول موقف المدافع دين هاوسن من اللحاق بالكلاسيكو أمام برشلونة، رغم التفاؤل بإمكانية عودته في الوقت المناسب.

المدافع الهولندي الشاب تعرض لإصابة عضلية في السمانة خلال مواجهة فياريال في الرابع من أكتوبر، بعد فترة من اللعب المتواصل دون راحة تقريبًا، ما أدى إلى تمزق عضلي خفيف في الساق اليسرى.

الفحوصات الطبية قدّرت غيابه بين 12 إلى 15 يومًا، لكن مع اقتراب موعد الكلاسيكو في 26 أكتوبر، أصبح سباق الزمن حرجًا. النادي لا يجزم بمشاركته، إذ يدرك الجهاز الفني أن العودة من إصابة في عضلة السمانة تحتاج إلى حذر كبير لتجنب الانتكاس.

دين هاوسن واصل برنامجه العلاجي بشكل فردي في مركز تدريبات النادي بمدريد، بعد قضاء إجازة قصيرة في مسقط رأسه مالاجا.

اللاعب سيغيب بشكل مؤكد عن مواجهة خيتافي المقبلة، بينما تبقى مشاركته أمام يوفنتوس والكلاسيكو ضد برشلونة محل شك.

في حال غيابه، يستعد تشابي ألونسو للاعتماد على أسينسيو بجوار ميليتاو في قلب الدفاع، مع وجود ديفيد ألابا كخيار بديل. كما تبقى إمكانية إشراك ميندي في الجانب الأيسر قائمة حال اكتمال جاهزيته.

إصابة دين هاوسن تأتي ضمن سلسلة من الإصابات العضلية التي يعاني منها ريال مدريد مؤخرًا، في ظل محاولات الجهاز الفني والطبي تجهيز أكبر عدد من العناصر قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة.

الدوري الإسباني ريال مدريد دين هاوسن
