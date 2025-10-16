قائد منتخب قطر: أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 12:47

كتب : FilGoal

حسن الهيدوس قائد قطر

أعلن حسن الهيدوس قائد منتخب قطر عن تبرعه بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة.

وضمن منتخب قطر التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب الهيدوس عبر حسابه على إكس: "الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026. إنجاز جديد يُسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات"

"وفي لحظات الفرح، تظل مسؤوليتنا أن نتذكر معاناة إخوتنا في كل بقاع الأرض، وأن نجعل من نجاحنا دافعاً للعطاء. وجميل أن يأتي هذا التأهل متزامنًا مع قمة السلام ونجاح اتفاق وقف الحرب على غزة، التي نرجو أن تكون بداية حقيقية لحياة آمنة لأهلنا هناك في غزة"

"وبمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة، إيمانًا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد".

وفازت قطر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الحاسمة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 واقتنصت تذكرة العبور المباشر بعد تصدر المجموعة.

ويشارك منتخب قطر في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة الماضية في 2022، ولكن تأهل العنابي للبطولة من خلال التصفيات للمرة الأولى.

فلسطين منتخب قطر كأس العالم
