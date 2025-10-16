مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: قدمنا شكوى ضد بلوزداد للحصول على مستحقات بن حمودة

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 12:04

كتب : عمرو نبيل

محمد علي بن حمودة - غزل المحلة

كشف مصدر من نادي غزل المحلة عن تقدم ناديه بشكوى ضد شباب بلوزداد الجزائري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانتقل التونسي محمد علي بن حمودة من غزل المحلة لصفوف شباب بلوزداد بداية الموسم الجاري.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ : "قدمنا شكوى ضد شباب بلوزداد لدى فيفا بسبب عدم الحصول على قيمة انتقال محمد علي بن حمودة للنادي الجزائري".

وحسبما علم FilGoal.com فإي وقت سابق فإن الناديين اتفقا على انتقال بن حمودة مقابل 570 ألف دولار.

وسيحصل غزل المحلة على 15% من قيمة بيع اللاعب مستقب

ولعب بن حمودة بقميص المحلة 24 مباراة، وسجل 9 أهداف.

وضم المحلة محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي التونسي في صيف 2024 لمدة 3 مواسم، بعد صعود زعيم الفلاحين إلى الدوري الممتاز.

وبعد انتقاله لشباب بلوزداد خاض بن حمودة 6 مباريات مع الفريق الجزائري وسجل هدفا.

