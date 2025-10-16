اسكواش - كريم عبد الجواد يتوج بلقب سيليكون فالي
الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 12:00
كتب : FilGoal
توج كريم عبد الجواد بلقب بطولة سيليكون فالي المقامة بمدينة ريدوود الأمريكية.
وتغلب عبد الجواد على الفرنسي فيكتور كروين في المباراة النهائية.
ونجح عبد الجواد في الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 53 دقيقة.
وكان كروين قد تفوق على مصطفى عسل المصنف الأول عالميا في نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
أما على مستوى السيدات فحققت الأمريكية أوليفيا ويفر اللقب بالفوز على الماليزية سيفاسنجاري سوبرامانيام.
وكانت اللاعبة الماليزية قد أقصت سلمى هاني من نصف النهائي.
نرشح لكم
كرة يد - يحيى خالد يسجل 9 أهداف بخسارة سان جيرمان.. وانتصار برشلونة في غياب الدرع كرة سلة - انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مستمرة مع انطلاق المجمعة الثانية لدوري المرتبط كرة سلة - بعد نهاية رحلة الأهلي.. أجوستي بوش يتولى قيادة بطل الدوري الإندونيسي كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا عزلة الكيان تتواصل.. المحكمة الرياضية ترفض استئناف إسرائيل بشأن بطولة العالم للجمباز خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي يواصل انتصاراته في بطولة إفريقيا كرة سلة - تحديد مواجهات ومواعيد ثمن نهائي دوري المرتبط للسيدات