اسكواش - كريم عبد الجواد يتوج بلقب سيليكون فالي

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 12:00

كتب : FilGoal

كريم عبد الجواد - اسكواش

توج كريم عبد الجواد بلقب بطولة سيليكون فالي المقامة بمدينة ريدوود الأمريكية.

وتغلب عبد الجواد على الفرنسي فيكتور كروين في المباراة النهائية.

ونجح عبد الجواد في الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 53 دقيقة.

وكان كروين قد تفوق على مصطفى عسل المصنف الأول عالميا في نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أما على مستوى السيدات فحققت الأمريكية أوليفيا ويفر اللقب بالفوز على الماليزية سيفاسنجاري سوبرامانيام.

وكانت اللاعبة الماليزية قد أقصت سلمى هاني من نصف النهائي.

اسكواش كريم عبد الجواد سيليكون فالي
