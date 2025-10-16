ميلوني: ما حدث أمام قطر كان فضيحة كروية وسنقاتل من أجل الإمارات

عبّر ميلوني لاعب المنتخب الإماراتي عن حزنه الشديد بعد المباراة الأخيرة، مؤكدًا أن ما جرى كان "فضيحة كروية واضحة أمام الجميع".

ونشر ميلوني عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "ما زلت حزينًا جدًا بشأن ما حدث أمام قطر، فهناك أشياء في كرة القدم وفي الحياة تخرج عن سيطرتنا، لكن ما حدث هذه المرة تجاوز كل الحدود. حتى من لا يفهم كرة القدم شاهد الظلم والفضيحة التي جرت".

وأضاف: "علينا أن نقاتل أكثر من أجل حقوقنا، ولا يمكن أن نسمح لشخص أو جهة واحدة بتدمير حلم وطن كامل. كرة القدم لم تعد تُلعب فقط داخل الملعب، وما حدث كان ظلمًا لشعب بأكمله".

واختتم ميلوني منشوره: "لن نصمت، وسنواصل القتال داخل الملعب من أجل الإمارات ومن أجل جمهورنا الذي يستحق الأفضل".

وجاءت تصريحات ميلوني بعد خسارة المنتخب الإماراتي أمام قطر بنتيجة 2-1، ليفقد الأبيض فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، ويكتفي بخوض الملحق الآسيوي أمام العراق في نوفمبر المقبل.

وينتظر أن يناقش الاتحاد الإماراتي أيضا مشاركة المنتخب في كأس العرب المقبلة، والمقررة في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم الجهازان الفني والإداري للمنتخب تقريرا مفصلا عن أسباب الإخفاق في التأهل المباشر، رغم توافر كل الإمكانات لتحقيق هذا الهدف للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية.