منافس مصر - الاتحاد الإماراتي يدرس إمكانية الاعتماد على المنتخب الثاني في كأس العرب

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

الإمارات ضد قطر - تصفيات كأس العالم

يعقد اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعا خلال الأيام المقبلة لمناقشة تداعيات إخفاق المنتخب الوطني في التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، وبحث المشاركة في الملحق الآسيوي الثاني المؤهل للمونديال.

وخسر منتخب الإمارات أمام قطر بهدفين مقابل هدف، ليكتفي بخوض الملحق القاري المؤهل لكأس العالم.

وسيواجه المنتخب الإماراتي نظيره العراقي في الملحق الآسيوي، إذ حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يومي 13 و18 نوفمبر المقبل موعدا لمباراتي الذهاب والإياب.

وينتظر أن يناقش الاتحاد أيضا مشاركة المنتخب في كأس العرب المقبلة، والمقررة في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكشفت صحيفة الإمارات اليوم عن إمكانية خوض المنتخب الثاني منافسات البطولة بسبب انشغال الأول بملحق كأس العالم.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والأردن، والفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في المباراة الفاصلة الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم الجهازان الفني والإداري للمنتخب تقريرا مفصلا عن أسباب الإخفاق في التأهل المباشر، رغم توافر كل الإمكانات لتحقيق هذا الهدف للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، ويلعب في المجموعة ذاتها مع الإمارات والأردن والفائز من الكويت أو موريتانيا.

وجاءت مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت): الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر: السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن: الثلاثاء 9 ديسمبر

