بعد الفشل في التأهل لكأس العالم.. الاتحاد الإندونيسي يُعلن إقالة باتريك كلويفرت

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

باتريك كلويفرت مديرا لقطاع الشباب "لا ماسيا" في برشلونة

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم فسخ التعاقد مع الهولندي باتريك كلويفرت المدير الفني للمنتخب الأول بالتراضي بين الطرفين.

وقاد كلويفرت المنتخب الإندونيسي لمدة عام تقريبًا، قبل أن تأتي الإقالة بعد الخسارة أمام العراق في جدة يوم السبت الماضي والتي أنهت آمال الفريق في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وكانت إندونيسيا تأمل في الوصول إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخها منذ الاستقلال عن هولندا عام 1945، بعد أن حققت أفضل نتائجها بالوصول إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية.

أخبار متعلقة:
بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية تقرير: كنو قد يواجه عقوبات أكبر من الطرد أمام إندونيسيا بعدما انتقد قرار تعيينه.. كلويفرت يشيد بحكم لقاء إندونيسيا ضد السعودية فراس البريكان: إصابتي بسيطة.. وكنا نعلم صعوبة إندونيسيا

وتولى كلويفرت – نجم أياكس وبرشلونة وميلان السابق – تدريب المنتخب الإندونيسي في يناير الماضي بعقد يمتد حتى 2027، كما ضم الجهاز الفني مجموعة من المدربين الهولنديين.

وكشف الاتحاد الإندونيسي أن قرار فسخ التعاقد شمل أيضًا إقالة الجهاز الفني بالكامل، بما في ذلك المدرب الهولندي جيرارد فاندنبيرج مدرب منتخب تحت 23 عامًا.

كأس العالم إندونيسيا كلويفرت
نرشح لكم
أيمن حسين: نعتذر لجماهير العراق على عدم التأهل المباشر لكأس العالم ميلوني: ما حدث أمام قطر كان فضيحة كروية وسنقاتل من أجل الإمارات الدوسري: أفضل لاعب في آسيا؟ سعيد بالترشح ولكن النجاح الجماعي أهم بعد تقبيل يده.. رينارد مندهش من عدم انتقال صالح أبو الشامات إلى أوروبا مهاجم العراق: نظام الملحق الآسيوي ظلمنا لوبتيجي: هذا ما طلبته من لاعبي قطر قبل مواجهة الإمارات الحاسمة مدرب الإمارات: كرة القدم ليست عادلة.. لكن لا وقت للبكاء أو الإحباط مدرب العراق يفتح النار على نظام الملحق الآسيوي
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري لـ في الجول: نحاول إعادة مورو ساليفو.. وجنش مستمر 3 دقيقة | الكرة المصرية
بعثة الأهلي تصل إلى بوروندي استعدادا لمواجهة أيجل نوار 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات طارق حامد 47 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الناصر محمد: لم يهدد أي لاعب بالانقطاع عن التدريبات.. ونتمنى عودة أرض أكتوبر 55 دقيقة | الدوري المصري
مرتجي: ياسين منصور مكسب لـ الأهلي.. وندرس إنشاء فروع في المحافظات ساعة | الدوري المصري
فيريرا: رئيس الزمالك أبلغني أن النتائج جيدة وفقا للظروف.. والأهرامات لم تبنى في يوم ساعة | الدوري المصري
البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا 2 ساعة | أمريكا
ماركا: برشلونة يؤجل حسم تجديد عقد ليفاندوفسكي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515314/بعد-الفشل-في-التأهل-لكأس-العالم-الاتحاد-الإندونيسي-ي-علن-إقالة-باتريك-كلويفرت