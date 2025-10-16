بعد الفشل في التأهل لكأس العالم.. الاتحاد الإندونيسي يُعلن إقالة باتريك كلويفرت

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم فسخ التعاقد مع الهولندي باتريك كلويفرت المدير الفني للمنتخب الأول بالتراضي بين الطرفين.

وقاد كلويفرت المنتخب الإندونيسي لمدة عام تقريبًا، قبل أن تأتي الإقالة بعد الخسارة أمام العراق في جدة يوم السبت الماضي والتي أنهت آمال الفريق في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وكانت إندونيسيا تأمل في الوصول إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخها منذ الاستقلال عن هولندا عام 1945، بعد أن حققت أفضل نتائجها بالوصول إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية.

وتولى كلويفرت – نجم أياكس وبرشلونة وميلان السابق – تدريب المنتخب الإندونيسي في يناير الماضي بعقد يمتد حتى 2027، كما ضم الجهاز الفني مجموعة من المدربين الهولنديين.

وكشف الاتحاد الإندونيسي أن قرار فسخ التعاقد شمل أيضًا إقالة الجهاز الفني بالكامل، بما في ذلك المدرب الهولندي جيرارد فاندنبيرج مدرب منتخب تحت 23 عامًا.