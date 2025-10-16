تقرير: عقد رينار مع السعودية ممتد حتى كأس آسيا 2027

كشفت تقارير صحفية سعودية عن امتداد عقد الفرنسي إيرفي رينار في تدريب المنتخب السعودية حتى كأس آسيا 2027.

ونجح رينار في قيادة المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن عقد الفرنسي إيرفي رينار ممتد مع منتخب السعودية حتى كأس آسيا 2027 بعد نجاحه في التأهل لكأس العالم.

وبات رينار أول مدرب في التاريخ يقود السعودية للتأهل إلى نسختين من كأس العالم.

وقاد رينار السعودية للتأهل لكأس العالم 2022 وتحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين التي توجت باللقب بعد ذلك.

كما قاد رينار الأخضر السعودي للتأهل لكأس العالم 2026 عقب تصدر المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية من الملحق والتي ضمت العراق وإندونيسيا.

ومنح فارق الأهداف المسجلة بطاقة التأهل للمنتخب السعودي على حساب العراق بعدما تساوى المنتخبين في رصيد النقاط (4 نقاط).

