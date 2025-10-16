سعد شلبي: لا ديون على الأهلي ونسعى لفرع جديد.. ونستهدف عقود الرعاة بالدولار

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي بالنادي الأهلي عن مستجدات ميزانية الأهلي وموقف النادي من إنشاء فرع جديدة.

ويستعد الأهلي لعقد جمعية عمومية يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي بالنادي الأهلي عبر قناة سي بي سي: "ميزانية النادي الأهلي تقترب من 8.5 مليار جنيه ويخصص منها 1.3 مليار جنيه فقط لفريق كرة القدم".

وكشف شلبي "تم إضافة أصول جديدة يمتلكها النادي، فالأهلي نجح بتسديد كافة الأقساط المستحقة على الأراضي الموجودة سواء بفرع القاهرة الجديدة أو فرع الشيخ زايد، وبذلك أصبحت جميع الفروع مملوكة للنادي الأهلي".

وأوضح "مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال آخر دورتين نجح في تسديد كافة الأقساط المستحقة على الأهلي ليصبح النادي بلا ديون نهائيا".

وأضاف المدير التفنيذي للنادي "الأهلي يسعى للبدء في إنشاء فرع جديد، ولكن هناك دراسات جدوى تتم أولا حتى نرى الصالح للنادي وأعضائه وجماهيره".

وكشف "تنتهي عقود عدد من الرعاة بنهاية الموسم الجاري وأغلبهم من علامات تجارية عالمية، ويسعى الأهلي لإبرام عقود الرعاة الجديدة مع الشركات الأم بالدولار، وذلك من أجل توفير العملة الصعبة خاصة مع تعاقد الأهلي مع مديرين فنيين أجانب بجانب المحترفين في مختلف الألعاب وليس فقط في كرة القدم".

واختتم سعد شلبي تصريحاته "فريق كرة القدم يسير بشكل إيجابي في الأهلي بعد العودة للمسار الصحيح، وهناك مدير فني أجنبي جديد يحمل سيرة ذاتية جيدة كانت آخر تجاربه في واحد من أكبر 5 دوريات بالعالم".