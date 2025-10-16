بعثة الأهلي تطير إلى بوروندي لبدء مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا

غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة متجهة إلى بوروندي من أجل انطلاق مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على أيجل نوار البوروندي في الرابعة من عصر يوم السبت المقبل.

ويترأس محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق المتجهة إلى بوروندي.

وشهدت قائمة يس توروب الأولى تواجد أحمد عابدين ومحمد عبد الله ثنائي منتخب الشباب.

كما شهدت عودة محمد شكري الظهير الأيسر بعد التعافي من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي المتجهة إلى بوروندي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

ويستعد الأهلي لبدء مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة أيجل نوار البوروندي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ 32.

وظهر يس توروب رفقة ثلاثة من مساعديه بمران الأهلي اليوم الأربعاء.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.