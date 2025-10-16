الشرق الأوسط: سالم الدوسري سيتوج بجائزة أفضل لاعب بآسيا بفارق 8 نقاط عن عفيف

سالم الدوسري النادي : الهلال السعودية

ساعات تفصلنا عن حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتسليم جائزة أفضل لاعب في آسيا 2025.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن علمها بتتويج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب داخل آسيا.

ويتنافس الدوسري مع القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن هانابي، على جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا.

وأشار التقرير إلى أن الدوسري قد تفوق بفارق 8 نقاط عن القطري أكرم عفيف بعدما حقق 185 نقطة مقابل 177 للاعب منتخب قطر.

وبذلك يحصد الدوسري الجائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد التتويج بها عام 2022.

وعند الإعلان الرسمي يصبح الدوسري أول لاعب سعودي يحصد الجائزة مرتين والرابع بشكل عام بعد كل من أكرم عفيف (2019 و2023)، والياباني هيديتوشي ناكاتا (1997 و1998)، والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008 و2011).

وقاد الدوسري منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم للمرة السابعة في التاريخ، والثالثة على التوالي.

ونجح المنتخب السعودي في احتلال صدارة المجموعة الثانية من مرحلة الملحق بتصفيات آسيا لكأس العالم.

وحقق الأخضر الفوز أمام إندونيسيا 3-2، وتعادل أمام العراق سلبيا ليخطف البطاقة الثامنة والأخيرة من آسيا.

فيما سيخوض منتخبا الإمارات والعراق مواجهة لتحديد الفريق الأسيوي الذي يخوض الملحق العالمي المقرر مارس 2026، والذي يضم إلى جانبه 5 منتخبات من إفريقيا، وأمريكا الجنوبية "بوليفيا"، وأوقيانوسيا "نيو كاليدونيا"، بالإضافة إلى فريقين من أمريكا الشمالية.

ويقام الحفل في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية، الثامنة مساء اليوم الخميس.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف بالخارج الإيراني مهدي تارمي، والياباني تاكيفوسا كوبو، والكوري الجنوبي لي كانج إن.