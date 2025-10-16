الشرق الأوسط: سالم الدوسري سيتوج بجائزة أفضل لاعب بآسيا بفارق 8 نقاط عن عفيف

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 09:58

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - أفضل لاعب آسيوي 2022

ساعات تفصلنا عن حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتسليم جائزة أفضل لاعب في آسيا 2025.

أخبار متعلقة:
اليوم السعودية: الهلال يتوصل لاتفاق مبدئي مع بونو لتمديد عقده مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي سابع العرب في المونديال.. السعودية إلى كأس العالم التشكيل - سعود عبد الحميد أساسي مع السعودية.. وزيدان إقبال يقود العراق

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن علمها بتتويج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب داخل آسيا.

ويتنافس الدوسري مع القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن هانابي، على جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا.

وأشار التقرير إلى أن الدوسري قد تفوق بفارق 8 نقاط عن القطري أكرم عفيف بعدما حقق 185 نقطة مقابل 177 للاعب منتخب قطر.

وبذلك يحصد الدوسري الجائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد التتويج بها عام 2022.

وعند الإعلان الرسمي يصبح الدوسري أول لاعب سعودي يحصد الجائزة مرتين والرابع بشكل عام بعد كل من أكرم عفيف (2019 و2023)، والياباني هيديتوشي ناكاتا (1997 و1998)، والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008 و2011).

وقاد الدوسري منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم للمرة السابعة في التاريخ، والثالثة على التوالي.

ونجح المنتخب السعودي في احتلال صدارة المجموعة الثانية من مرحلة الملحق بتصفيات آسيا لكأس العالم.

وحقق الأخضر الفوز أمام إندونيسيا 3-2، وتعادل أمام العراق سلبيا ليخطف البطاقة الثامنة والأخيرة من آسيا.

فيما سيخوض منتخبا الإمارات والعراق مواجهة لتحديد الفريق الأسيوي الذي يخوض الملحق العالمي المقرر مارس 2026، والذي يضم إلى جانبه 5 منتخبات من إفريقيا، وأمريكا الجنوبية "بوليفيا"، وأوقيانوسيا "نيو كاليدونيا"، بالإضافة إلى فريقين من أمريكا الشمالية.

وفاز سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2022، ويأمل في الفوز بها للمرة الثانية.

ويقام الحفل في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية، الثامنة مساء اليوم الخميس.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف بالخارج الإيراني مهدي تارمي، والياباني تاكيفوسا كوبو، والكوري الجنوبي لي كانج إن.

أفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري الهلال منتخب السعودية
نرشح لكم
تقرير: عقد رينار مع السعودية ممتد حتى كأس آسيا 2027 اليوم: بناءً على طلب إنزاجي.. الهلال يبدأ المفاوضات مع سافيتش لتجديد تعاقده صحيفة اليوم: غياب كوكا عن مواجهة الهلال بسبب الإصابة الدوسري: أفضل لاعب في آسيا؟ سعيد بالترشح ولكن النجاح الجماعي أهم بعد تقبيل يده.. رينارد مندهش من عدم انتقال صالح أبو الشامات إلى أوروبا الرياضية: مدافع النصر قد يغيب لمدة شهر ونصف اليوم السعودية: الهلال يتوصل لاتفاق مبدئي مع بونو لتمديد عقده مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي
أخر الأخبار
بعثة الأهلي تصل إلى بوروندي استعدادا لمواجهة أيجل نوار 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات طارق حامد 26 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الناصر محمد: لم يهدد أي لاعب بالانقطاع عن التدريبات.. ونتمنى عودة أرض أكتوبر 34 دقيقة | الدوري المصري
مرتجي: ياسين منصور مكسب لـ الأهلي.. وندرس إنشاء فروع في المحافظات ساعة | الدوري المصري
فيريرا: رئيس الزمالك أبلغني أن النتائج جيدة وفقا للظروف.. والأهرامات لم تبنى في يوم ساعة | الدوري المصري
البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا ساعة | أمريكا
ماركا: برشلونة يؤجل حسم تجديد عقد ليفاندوفسكي ساعة | الدوري الإسباني
أيمن حسين: نعتذر لجماهير العراق على عدم التأهل المباشر لكأس العالم 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515308/الشرق-الأوسط-سالم-الدوسري-سيتوج-بجائزة-أفضل-لاعب-بآسيا-بفارق-8-نقاط-عن-عفيف