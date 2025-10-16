كأس العالم للشباب - بعد غياب 18 عاما.. الأرجنتين تتأهل لمواجهة المغرب في النهائي

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 09:51

كتب : FilGoal

منتخب الأرجنتين للشباب تحت 20 عاما

حسم منتخب الأرجنتين مقعده في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما ليواجه المنتخب المغربي.

ويعتبر منتخب الأرجنتين هو البطل التاريخي لكأس العالم للشباب بعد الفوز باللقب ست مرات آخرها عام 2007.

وتغلب منتخب الأرجنتين على كولومبيا بصعوبة بهدف دون مقابل في مباراة نصف النهائي.

وسجل ماتيو سيلفيتي لاعب إنتر ميامي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72 ليقود منتخب بلاده إلى النهائي للمرة الثامنة في التاريخ والأولى منذ عام 2007.

وحقق منتخب الأرجنتين كأس العالم للشباب 6 مرات بينما خسر النهائي مرة واحدة كانت في 1983.

بينما فاز المنتخب المغربي للشباب على نظيره الفرنسي في نصف النهائي بضربات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتأهل المنتخب المغربي إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبات المنتخب المغربي ثاني منتخب عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطري الذي خسر نهائي بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.

كما يعد المغرب ثالث منتخب إفريقي يصل للمباراة النهائية بعد نيجيريا "مرتين" وغانا "3 مرات.

ولم ينجح سوى المنتخب الغاني في التتويج بلقب كأس العالم للاندية من قبل عام 2009 في مصر.

ويتواجد فريق إفريقي في المباراة النهائية للمرة السادسة

كأس العالم للشباب المغرب الأرجنتين
