المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 01:53

كتب : FilGoal

ياسر الزابيري - المغرب

حقق المنتخب المغربي للشباب إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب المقام في تشيلي.

وفاز المنتخب المغربي للشباب على نظيره الفرنسي في نصف النهائي بضربات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتأهل المنتخب المغربي إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

أخبار متعلقة:
المغرب يغلق ملعب محمد الخامس استعدادا لكأس أمم إفريقيا طريق المغرب نحو نهائي كأس العالم للشباب تقرير: الأرجنتين قد تواجه المغرب وديا في نوفمبر

وبات المنتخب المغربي ثاني منتخب عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطري الذي خسر نهائي بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.

كما يعد المغرب ثالث منتخب إفريقي يصل للمباراة النهائية بعد نيجيريا "مرتين" وغانا "3 مرات.

ولم ينجح سوى المنتخب الغاني في التتويج بلقب كأس العالم للاندية من قبل عام 2009 في مصر.

ويتواجد فريق إفريقي في المباراة النهائية للمرة السادسة

البرتغال 2 - 0 نيجيريا.. نهائي كأس العالم للشباب 1989

البرازيل 2 - 1 غانا.. نهائي كأس العالم للشباب 1993

الأرجنتين 3 - 0 غانا.. نهائي كأس العالم للشباب 2001

الأرجنتين 2 - 1 نيجيريا.. نهائي كأس العالم للشباب 2005

غانا 0 - 0 البرازيل (4-3).. نهائي كأس العالم للشباب 2009

وينتظر المنتخب المغربي الفائز من الأرجنتين أمام كولومبيا في نصف النهائي الآخر.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من المنتخب المغربي.

وطالب محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي بـبطاقة خضراء للعودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 29، ليحتسبها الحكم بالفعل.

وسدد ياسر زابيري الكرة التي ارتدت من القائم لتصطدم بظهر الحارس الفرنسي أولميتا وتسكن الشباك.

وتألق الحارس المغربي يانيس بن شاوش في التصدى لأكثر من كرة ليحمي مرماه من تلقي هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود أطلس بهدف.

وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب الفرنسي التعادل في الدقيقة 59 بعد متابعة مهاجم الديوك لوكاس ميشيل كرة عرضية ليسددها في الشباك.

وأجرى المنتخب المغربي تبديلا اضطراريا في الدقيقة 64 بعد إصابة الحارس يانيس بن شاوش حارس موناكو، ليخرج ويحل بدلا منه إبراهيم جوميز حارس مارسيليا.

ورفض الحكم طلبا من المدرب المغربي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وتصدى أولميتا الحارس الفرنسي لكرة في الدقيقة 91 ليمنح فريقه فرصة للجوء للوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وشهد الوقت الإضافي إثارة في الدقيقة 116 بعدما منح القائم المغربي هدفا مؤكدا للمنتخب الفرنسي، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل، ويتم اللجوء لركلات الترجيح.

ونجح المنتخب المغربي في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وجاءت كالتالي:

الركلة الأولى: البحراوي يسجل للمغرب - ميتشال يسجل لفرنسا (1-1)

الركلة الثانية: إلياس يسجل للمغرب - بيوكو يهدر لفرنسا (2-1)

الركلة الثالثة: زابيري يسجل للمغرب - زيدان يسجل لفرنسا (3-2)

الركلة الرابعة: حموني يهدر للمغرب - بيرناردو يتعادل لفرنسا (3-3)

الركلة الخامسة: الحداد يسجل للمغرب - دابو يسجل لفرنسا (4-4)

الركلة السادسة: بيار يسجل للمغرب - مصباحي يتصدى (5-4)

كأس العالم للشباب المغرب فرنسا
نرشح لكم
بمناسبة التأهل لكأس العالم.. تأجيل الجولة السابعة من الدوري القطري صحيفة اليوم: غياب كوكا عن مواجهة الهلال بسبب الإصابة إنفانتينو: سنساعد بإعادة بناء جميع المنشآت الكروية في غزة مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي لوبتيجي: هذا ما طلبته من لاعبي قطر قبل مواجهة الإمارات الحاسمة مواعيد مباريات الأربعاء 15 أكتوبر والقنوات الناقلة – المغرب في نصف نهائي العالم مدرب الإمارات: كرة القدم ليست عادلة.. لكن لا وقت للبكاء أو الإحباط تصفيات كأس العالم - موعد الملحق الآسيوي بين الإمارات والعراق.. وخطوة أخرى
أخر الأخبار
المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب ساعة | الوطن العربي
بمناسبة التأهل لكأس العالم.. تأجيل الجولة السابعة من الدوري القطري 2 ساعة | الوطن العربي
كرة يد - يحيى خالد يسجل 9 أهداف بخسارة سان جيرمان.. وانتصار برشلونة في غياب الدرع 2 ساعة | كرة يد
اليوم: بناءً على طلب إنزاجي.. الهلال يبدأ المفاوضات مع سافيتش لتجديد تعاقده 3 ساعة | سعودي في الجول
"لتسريع اتخاذ القرار".. أوسكار يجتمع مع حكام الفيديو 4 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مستمرة مع انطلاق المجمعة الثانية لدوري المرتبط 4 ساعة | رياضات أخرى
انتهت كأس العالم للشباب - المغرب (1) 5-4 (1) فرنسا.. أسود أطلس إلى النهااااائي 4 ساعة | الكرة الإفريقية
قناة الأهلي: "تمسك أوجسبورج باستمرار محلل الأداء".. تغيير في جهاز يس توروب 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515306/المغرب-إلى-نهائي-كأس-العالم-للشباب