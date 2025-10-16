بمناسبة التأهل لكأس العالم.. تأجيل الجولة السابعة من الدوري القطري

قرر دوري نجوم قطر تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري القطري.

وأوضح الموقع الرسمي للدوري القطري تأجيل مباريات الجولة بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتأهل المنتخب القطري إلى كأس العالم بعد الفوز على حساب الإمارات بهدفين لهدف، ليحتل العنابي صدارة المجموعة الأولى بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

وكان المنتخب القطري تعادل في الجولة الأولى أمام عمان سلبيا دون أهداف.

وكشف الموقع الرسمي للدوري القطري: "بهدف منح اللاعبين فترة كافية للراحة والاستشفاء، بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في ملحق التصفيات الآسيوية، تقرر تأجيل مباريات الأسبوع السابع من بطولة دوري نجوم بنك الدوحة 2025- 2026، والتي ستقام بتاريخ 7 و8 نوفمبر 2025."

وأضاف الموقع الرسمي "تم تحديث الأسبوع العاشر والذي سيقام أيام 21 و22 و23 نوفمبر 2025."

ويتقاسم الشمال وقطر صدارة ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، ويلاحقهما الغرافة في المركز الثالث بـ13 نقطة.

وكان مقررًا أن تقام الجولة السابعة على مدار يومي الجمعة والسبت.