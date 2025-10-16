كرة يد - يحيى خالد يسجل 9 أهداف بخسارة سان جيرمان.. وانتصار برشلونة في غياب الدرع

تألق يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان خلال مواجهة فريقه لويسلا بلوك البولندي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وخسر باريس سان جيرمان أمام ويسلا بلوك بنتيجة 35-32 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ونجح يحيى خالد في تسجيل 9 أهداف خلال المباراة لكنها لم تكن كافية لحصد نقاط المباراة.

وفي نفس المجموعة تغلب برشلونة على يوروفارم بوليستر بنتيجة 34-30.

وشهدت المباراة مشاركة خالد وليد مع يوروفارم بوليستر بينما غاب سيف الدرع عن قائمة برشلونة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 4 نقاط كسادس الترتيب، ويوروفارم بوليستر عند نقطتين في المركز السابع.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي مباشرة بينما أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس يشاركون في ملحق للتأهل لربع النهائي.

ويتواجد العديد من المصريين المشاركين مع فرقهم في البطولة.

ويضم فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو".

باريس سان جيرمان الفرنسي يضم الثنائي يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل.

سبورتنج لشبونة البرتغالي يضم محمد علي.

برشلونة يضم سيف الدرع.

كيلسي البولندي يضم حسن قداح.

يوروفارم بوليستر يضم خالد وليد.