اليوم: بناءً على طلب إنزاجي.. الهلال يبدأ المفاوضات مع سافيتش لتجديد تعاقده

قرر نادي الهلال السعودي، فتح باب المفاوضات مع الصربي سيرجي سافيتش لتجديد تعاقده مع الزعيم.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية، أن الهلال قرر التفاوض مع سافيتش لتجديد تعاقده لمدة موسمين، ليستمر ضمن صفوف الفريق بناءً على طلب سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق.

وكان أوروس يانكوفيتش وكيل اللاعب كشف عن تلقيه 5 عروض أوروبية لأندية أبدت اهتمامها بضمه.

وينتهي عقد سيرجي سافيتش مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادي في يناير القادم، والرحيل عن الفريق في نهاية الموسم.

وأوضح وكيل اللاعب في تصريحات سابقة أن اللاعب سيستمع لعرض الهلال أولا قبل مناقشة أي عرض أوروبي.

وأضاف وكيل اللاعب سابقا "لن أفصح عن أسماء الأندية الخمسة التي ترغب في التعاقد مع سافيتش لأن أولويتنا هي الهلال ونحتاج إلى خوض موسم ثالث في الدوري السعودي بعد كأس العالم للأندية، ونحن نحترم الهلال ولدينا علاقة ممتازة مع المسؤولين".

وكان موقع سبورت ميدياسيت الإيطالي، كشف عن رغبة يوفنتوس في ضم سافيتش سواء في يناير أو مع نهاية عقده.

ولا يزال سافيتش صاحب الـ 30 عاما يخطط للعودة إلى أوروبا من جديد بعد ثلاث سنوات في السعودية.

ويعتبر سافيتش من العناصر الرئيسية في تشكيل الهلال خلال الموسمين الماضيين.

الدولي الصربي صاحب الـ30 عاما لعب لأندية جينك البلجيكي، ولاتسيو الإيطالي قبل الانضمام إلى الهلال في صيف 2023.

وينتهي تعاقد سافيتش مع الهلال في يونيو 2026.

وتوج سافيتش مع الهلال بلقب الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين، بالإضافة إلى لقبين للسوبر.

كما حقق مع لاتسيو لقب كأس إيطاليا، ولقبين للسوبر.

كما فاز بلقب أوروبا مع منتخب صربيا تحت 19 سنة، وجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2015.

