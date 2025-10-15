"لتسريع اتخاذ القرار".. أوسكار يجتمع مع حكام الفيديو

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 23:45

كتب : محمد جمال

أوسكار رويز - لجنة الحكام

اجتمع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، مع حكام تقنية الفيديو اليوم الأربعاء.

وكشف اتحاد الكرة عن وصول أوسكار رويز إلى القاهرة فجر الأربعاء، قادما من تشيلي.

وشارك أوسكار في محاضرة الحكام المشاركين في كأس العالم للشباب المقام في تشيلي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أوسكار رويز ينوي إضافة عدد من الحكام الشباب في القائمة الدولية أوسكار رويز: لدينا عناصر على نفس كفاءة حكام القمة في فيفا "مناقشة أبرز الحالات".. أوسكار رويز يجتمع مع الحكام قبل انطلاق الجولة السادسة

ويلعب المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، فيما يواجه الأرجنتين منافسه كولومبيا في نصف النهائي الآخر.

وودع المنتخب المصري دور المجموعات بكأس العالم للشباب باللعب النظيف، بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف اليابان وتشيلي.

وأوضح اتحاد الكرة أن أوسكار حث الحكام على تعزيز نقاط القوة ومعالجة السلبيات خلال الفترة المقبلة.

كما ألقى السيد مراد عضو لجنة الحكام، المحاضرات على الحكام في اجتماع اليوم، لاختيار أفضل الزوايا وتسريع اتخاذ القرارات في الملعب.

ويستأنف الدوري الممتاز يوم الجمعة بـ3 مواجهات في افتتاحية الأسبوع الـ11 حيث يلتقي المقاولون أمام إنبي، وغزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية، ووادي دجلة أمام مودرن سبورت.

أوسكار رويز لجنة الحكام
نرشح لكم
قناة الأهلي: "تمسك أوجسبورج باستمرار محلل الأداء".. تغيير في جهاز يس توروب مران الزمالك - انتظام الرباعي الدولي.. وتدريبات خاصة لمنسي والدباغ وكايد بعثة ديكيداها الصومالي تصل الخميس استعدادا لمواجهتي الزمالك في الكونفدرالية مران الأهلي - توروب يقود التدريبات لأول مرة بيراميدز يعلن سفر رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة 11 من الدوري المصري طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خماسي الفريق.. وموقف إمام عاشور
أخر الأخبار
المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب 59 دقيقة | الوطن العربي
بمناسبة التأهل لكأس العالم.. تأجيل الجولة السابعة من الدوري القطري ساعة | الوطن العربي
كرة يد - يحيى خالد يسجل 9 أهداف بخسارة سان جيرمان.. وانتصار برشلونة في غياب الدرع ساعة | كرة يد
اليوم: بناءً على طلب إنزاجي.. الهلال يبدأ المفاوضات مع سافيتش لتجديد تعاقده 2 ساعة | سعودي في الجول
"لتسريع اتخاذ القرار".. أوسكار يجتمع مع حكام الفيديو 3 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مستمرة مع انطلاق المجمعة الثانية لدوري المرتبط 3 ساعة | رياضات أخرى
انتهت كأس العالم للشباب - المغرب (1) 5-4 (1) فرنسا.. أسود أطلس إلى النهااااائي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
قناة الأهلي: "تمسك أوجسبورج باستمرار محلل الأداء".. تغيير في جهاز يس توروب 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515302/لتسريع-اتخاذ-القرار-أوسكار-يجتمع-مع-حكام-الفيديو