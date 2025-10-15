"لتسريع اتخاذ القرار".. أوسكار يجتمع مع حكام الفيديو

اجتمع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، مع حكام تقنية الفيديو اليوم الأربعاء.

وكشف اتحاد الكرة عن وصول أوسكار رويز إلى القاهرة فجر الأربعاء، قادما من تشيلي.

وشارك أوسكار في محاضرة الحكام المشاركين في كأس العالم للشباب المقام في تشيلي.

ويلعب المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، فيما يواجه الأرجنتين منافسه كولومبيا في نصف النهائي الآخر.

وودع المنتخب المصري دور المجموعات بكأس العالم للشباب باللعب النظيف، بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف اليابان وتشيلي.

وأوضح اتحاد الكرة أن أوسكار حث الحكام على تعزيز نقاط القوة ومعالجة السلبيات خلال الفترة المقبلة.

كما ألقى السيد مراد عضو لجنة الحكام، المحاضرات على الحكام في اجتماع اليوم، لاختيار أفضل الزوايا وتسريع اتخاذ القرارات في الملعب.

ويستأنف الدوري الممتاز يوم الجمعة بـ3 مواجهات في افتتاحية الأسبوع الـ11 حيث يلتقي المقاولون أمام إنبي، وغزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية، ووادي دجلة أمام مودرن سبورت.