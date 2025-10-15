كرة سلة - انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مستمرة مع انطلاق المجمعة الثانية لدوري المرتبط

تواصلت انتصارات فرق الأهلي والزمالك والاتحاد في افتتاح الدور المجمعة الثانية من دوري المرتبط.

وأقيمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الرابعة من دوري المرتبط والأولى من المجمعة الثانية لموسم 2025 - 2026.

وجاءت نتائج الرجال كالآتي:

الأهلي 87-60 الأولمبي

الاتحاد 91-80 بتروجت

الزمالك 100-55 الطيران

سموحة 62-59 طلائع الجيش

الشمس 54-50 هليوبوليس

سبورتنج 74-62 الزهور

الجزيرة 80-76 القناة

المصرية للاتصالات 78-74 ألعاب دمنهور

يذكر أن المجموعة الأولى تضم فرق الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، والأولمبي، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الاتحاد السكندري، هليوبوليس، الشمس، وبتروجت.

وفي المجموعة الثالثة يقع كل من الزمالك، المصرية للاتصالات، ألعاب دمنهور، والطيران، فيما تضم المجموعة الرابعة أندية سبورتنج، الجزيرة، القناة، والزهور.

ويقام دور الـ16 يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب و24 أكتوبر لمباريات العودة، على أن يقام الدور ربع النهائي يومي 28 و31 من نفس الشهر.