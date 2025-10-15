قناة الأهلي: "تمسك أوجسبورج باستمرار محلل الأداء".. تغيير في جهاز يس توروب

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

يس توروب - مران الأهلي

تمسك نادي أوجسبورج الألماني باستمرار محلل أداء الفريق وعدم رحيله إلى الأهلي.

واستقر يس توروب المدير الفني الجديد لفريق الأهلي على ضم نيكولاس محلل الأداء الجديد.

وكشفت قناة الأهلي أن يس توروب كان يرغب في ضم محلل أداء نادي أوجسبورج الألماني لكن ناديه أصر على استمراره.

وأشارت القناة إلى أن نيكولاس محلل الأداء الجديد سوف يصل إلى مصر خلال ساعات على أن ينضم للجهاز الفني بعد عودتهم من رحلة بوروندي.

وأعلن النادي الأهلي قائمة الفريق المتجهة إلى بوروندي من أجل مواجهة أيجل نوار ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على أيجل نوار البوروندي في الرابعة من عصر يوم السبت المقبل.

وظهر يس توروب رفقة ثلاثة من مساعديه بمران الأهلي اليوم الأربعاء.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

