كرة سلة - بعد نهاية رحلة الأهلي.. أجوستي بوش يتولى قيادة بطل الدوري الإندونيسي

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 22:36

كتب : محمد سمير

أجوستي بوش - ديوا يونايتد فريق إندونيسيا

أعلن نادي ديوا يونايتد الإندونيسي تعاقده مع الإسباني أجوستي بوش المدير الفني السابق لفريق الأهلي، لقيادة فريق السلة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - تحديد مواجهات ومواعيد ثمن نهائي دوري المرتبط للسيدات كرة سلة - الزمالك في طريق الأهلي بقرعة كأس مصر.. والاتحاد بمشوار سكندري كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط كرة سلة - انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في الجولة الثانية من دوري المرتبط

وأعلن الأهلي في الأول من يوليو رحيل أجوستي، وكتب رسالة وداع للمدرب "بعد رحلة ناجحة مع نادي القرن.. شكراً أجوستي بوش".

وكشف ديوا يونايتد بطل الدوري الإندونيسي تعاقده مع أجوستي بوش بشكل رسمي.

وكان ديوا قد توج بلقب الدوري الإندونيسي للمرة الأولى في تاريخه بنهاية الموسم الماضي.

وأعلن النادي الأهلي تعيين لينوس جافريل كمدير فني لفريق السلة خلفا للإسباني أجوستي بوش.

ويعتبر نادي ديوا حديث العهد إذ تم تأسيسه عام 2020.

وتوج أجوستي مع الأهلي بـ 12 بطولة مع الفريق الأحمر:

الدوري المصري 3 مرات

دوري المرتبط 4 مرات

الدوري الإفريقي لكرة السلة The Bal مرة

كأس مصر مرتين

السوبر المصري مرة

البطولة العربية مرة

كرة سلة ديوا يونايتد أجوستي بوش الأهلي
نرشح لكم
اسكواش - كريم عبد الجواد يتوج بلقب سيليكون فالي كرة يد - يحيى خالد يسجل 9 أهداف بخسارة سان جيرمان.. وانتصار برشلونة في غياب الدرع كرة سلة - انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مستمرة مع انطلاق المجمعة الثانية لدوري المرتبط كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا عزلة الكيان تتواصل.. المحكمة الرياضية ترفض استئناف إسرائيل بشأن بطولة العالم للجمباز خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي يواصل انتصاراته في بطولة إفريقيا كرة سلة - تحديد مواجهات ومواعيد ثمن نهائي دوري المرتبط للسيدات
أخر الأخبار
تقرير: الاتحاد الإيطالي يدرس تأجيل جولة في الدوري لدعم المنتخب قبل ملحق المونديال 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: قلق في ريال مدريد بشأن جاهزية هاوسن قبل الكلاسيكو 30 دقيقة | الدوري الإسباني
قائد منتخب قطر: أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة 40 دقيقة | الوطن العربي
السوبر الإفريقي - حمزة الموساوي: نريد الثلاثية التاريخية مع نهضة بركان 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر الإفريقي - علي جبر: طموحنا لا حدود له.. ونريد رفع الكأس في مصر ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: قدمنا شكوى ضد بلوزداد للحصول على مستحقات بن حمودة ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - كريم عبد الجواد يتوج بلقب سيليكون فالي ساعة | رياضات أخرى
ميلوني: ما حدث أمام قطر كان فضيحة كروية وسنقاتل من أجل الإمارات ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة
/articles/515298/كرة-سلة-بعد-نهاية-رحلة-الأهلي-أجوستي-بوش-يتولى-قيادة-بطل-الدوري-الإندونيسي