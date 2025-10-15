كرة سلة - بعد نهاية رحلة الأهلي.. أجوستي بوش يتولى قيادة بطل الدوري الإندونيسي

أعلن نادي ديوا يونايتد الإندونيسي تعاقده مع الإسباني أجوستي بوش المدير الفني السابق لفريق الأهلي، لقيادة فريق السلة.

وأعلن الأهلي في الأول من يوليو رحيل أجوستي، وكتب رسالة وداع للمدرب "بعد رحلة ناجحة مع نادي القرن.. شكراً أجوستي بوش".

وكشف ديوا يونايتد بطل الدوري الإندونيسي تعاقده مع أجوستي بوش بشكل رسمي.

وكان ديوا قد توج بلقب الدوري الإندونيسي للمرة الأولى في تاريخه بنهاية الموسم الماضي.

وأعلن النادي الأهلي تعيين لينوس جافريل كمدير فني لفريق السلة خلفا للإسباني أجوستي بوش.

ويعتبر نادي ديوا حديث العهد إذ تم تأسيسه عام 2020.

وتوج أجوستي مع الأهلي بـ 12 بطولة مع الفريق الأحمر:

الدوري المصري 3 مرات

دوري المرتبط 4 مرات

الدوري الإفريقي لكرة السلة The Bal مرة

كأس مصر مرتين

السوبر المصري مرة

البطولة العربية مرة