تقرير: "عقوبة قد تصل للسجن 3 أشهر".. تحويل فينيسيوس للمحاكمة بسبب عيد ميلاده
الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 22:23
كتب : FilGoal
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
يواجه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل ملاحقة قضائية بسبب عيد ميلاده.
وكان فينيسيوس قد أقام حفل عيد ميلاده في البرازيل خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الماضي.
وكشفت صحيفة جلوبو البرازيلية أنه قد تم تحويل شكوى ضد فينيسيوس إلى المحكمة الجنائية بتهمة الإخلال بالعمل أو راحة الآخرين.
وأوضح التقرير أن الحفل المذكور قد أقيم لمدة يومين في عقار فاخر مخصص لاستضافة الفعاليات الكبرى.
وأزعجت الموسيقى الصاخبة وصراخ الضيوف هدوء الجيران المحيطين وفقا للتقرير.
وحضر الحفل أكثر من 500 شخص كما أقيمت سلسلة من الحفلات الموسيقية.
وأوضح التقرير أن عقوبة التهمة الموجهة إلى فينيسيوس بموجب القانون البرازيلي بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما إلى ثلاثة أشهر أو غرامة مالية.
