تقرير: "عقوبة قد تصل للسجن 3 أشهر".. تحويل فينيسيوس للمحاكمة بسبب عيد ميلاده

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 22:23

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

البرازيل

يواجه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل ملاحقة قضائية بسبب عيد ميلاده.

أخبار متعلقة:
فينيسيوس: أنشيلوتي هو أفضل مدرب تعاملت معه في مسيرتي فينيسيوس: لا يمكننا خسارة نقاط على ملعبنا.. ولعبت بشكل رائع ضد فياريال مؤتمر ألونسو: فينيسيوس كان رائعا ضد فياريال.. والمنتخب هو من سيقيم حالة مبابي مؤتمر ألونسو: مبابي يقدم موسما رائعا.. ولم أتحدث مع فينيسيوس

وكان فينيسيوس قد أقام حفل عيد ميلاده في البرازيل خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الماضي.

وكشفت صحيفة جلوبو البرازيلية أنه قد تم تحويل شكوى ضد فينيسيوس إلى المحكمة الجنائية بتهمة الإخلال بالعمل أو راحة الآخرين.

وأوضح التقرير أن الحفل المذكور قد أقيم لمدة يومين في عقار فاخر مخصص لاستضافة الفعاليات الكبرى.

وأزعجت الموسيقى الصاخبة وصراخ الضيوف هدوء الجيران المحيطين وفقا للتقرير.

وحضر الحفل أكثر من 500 شخص كما أقيمت سلسلة من الحفلات الموسيقية.

وأوضح التقرير أن عقوبة التهمة الموجهة إلى فينيسيوس بموجب القانون البرازيلي بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما إلى ثلاثة أشهر أو غرامة مالية.

فينيسيوس جونيور البرازيل ريال مدريد
نرشح لكم
تقرير: ريال مدريد وبرشلونة يراقبان موقف أوباميكانو مع بايرن ميونيخ دي يونج: برشلونة كان حلمي منذ الصغر وأريد الاستمرار فيه لسنوات عديدة جولر: لم أشكك أبدا في نجاحي مع ريال مدريد.. ودوري الأبطال الذي حصلت عليه لم يكن لي دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى 2029 أتليتكو يدرس تكرار “حيلة سواريز” لضم ليفاندوفسكي من برشلونة رافينيا: الكثير من الناس أرادوا رحيلي منذ خطوتي الأولى في برشلونة مشاركته في الكلاسيكو باتت صعبة.. سبورت: انتكاسة في إصابة رافينيا برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي.. وتقارير تكشف مدة غيابه
أخر الأخبار
"لتسريع اتخاذ القرار".. أوسكار يجتمع مع حكام الفيديو 12 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مستمرة مع انطلاق المجمعة الثانية لدوري المرتبط 31 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة كأس العالم للشباب - المغرب (1)-(0) فرنسا.. نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
قناة الأهلي: "تمسك أوجسبورج باستمرار محلل الأداء".. تغيير في جهاز يس توروب ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - بعد نهاية رحلة الأهلي.. أجوستي بوش يتولى قيادة بطل الدوري الإندونيسي ساعة | رياضات أخرى
صلاح: أذكر نفسي يوميا من أين أتيت وما أنا عليه الآن ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: "عقوبة قد تصل للسجن 3 أشهر".. تحويل فينيسيوس للمحاكمة بسبب عيد ميلاده ساعة | الدوري الإسباني
صحيفة اليوم: غياب كوكا عن مواجهة الهلال بسبب الإصابة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515296/تقرير-عقوبة-قد-تصل-للسجن-3-أشهر-تحويل-فينيسيوس-للمحاكمة-بسبب-عيد-ميلاده