صحيفة اليوم: غياب كوكا عن مواجهة الهلال بسبب الإصابة

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 22:08

يغيب أحمد حسن كوكا المحترف المصري في صفوف الاتفاق السعودي عن فريق أمام الهلال بسبب الإصابة.

ويواجه الاتفاق فريق الهلال ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي يوم السبت المقبل.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن فقد نادي الاتفاق خدمات أحمد كوكا بالمباراة المقبلة بسبب الإصابة التي لحقت به.

وأشار التقرير إلى غياب كوكا عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب تلك الإصابة.

وشهدت تدريبات الاتفاق عودة زياد الغامدي بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به.

ولعب كوكا 3 مباريات مع الاتفاق هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل كوكا هدفا واحدا كان خلال مواجهة الباطن في كأس خادم الحرمين الشرفين.

وحصد الاتفاق 7 نقاط خلال أول أربع جولات من الدوري السعودي بانتصارين وتعادل وخسارة.

الدوري السعودي أحمد كوكا الاتفاق
